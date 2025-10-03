Brandmän, sommarjobb
2025-10-03
Vill du bidra till trygghet och säkerhet i Skellefteå i sommar? Nu söker vi dig som vill arbeta som brandman sommaren 2026. Hos oss blir du en del av Räddningstjänsten, där vi tillsammans skapar trygghet och hjälper människor i utsatta situationer. För den som jobbar 8 veckor finns även möjlighet att vikariera under övriga delar av året.
Räddningstjänsten är en del av samhällsbyggnadsförvaltningen och har 11 brandstationer samt ett räddningsvärn runt om i kommunen. Den största brandstationen, där all heltidsanställd personal finns, ligger centralt i Skellefteå.
DIN ROLL
Efter en introduktionsutbildning blir du en del av vår ordinarie utryckningsstyrka på heltidsbrandstationen i Skellefteå. Du deltar i räddningsinsatser, drift- och underhållsarbete samt övningar som förbereder dig för skarpa lägen. Som brandman möter du utsatta människor i olika nödsituationer som brand, trafikolycka, drunkning. Arbetet innebär skifttjänstgöring och kräver både fysisk uthållighet och förmåga att snabbt agera i pressade situationer.
Arbetet pågår i 8 veckor v25-32. Det startar med introduktionsutbildning v 20, 21.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har gymnasieutbildning, B- och C- körkort och är fullt frisk med god fysisk förmåga. Har du utbildning som brandman, CE-körkort eller vana av att köra tunga fordon är det meriterande. Du är praktisk, handlingskraftig, social och trygg i pressade situationer. Det är också viktigt att du gillar att samarbeta och kommunicera, både med kollegor och med människor du möter i arbetet. God förmåga i Svenska språket är ett krav. Du behöver även vid behov kunna växla till engelska.
DIN NYA ARBETSPLATS
Räddningstjänsten i Skellefteå består av elva brandstationer och ett räddningsvärn runt om i kommunen. Här arbetar vi tillsammans för att skapa trygghet för invånarna. Du blir en del av ett engagerat gäng som alltid ställer upp för varandra. Att jobba här innebär både ansvar, gemenskap och en chans att växa i din yrkesroll.
BRA ATT VETA
Din ansökan består av ett uppdaterat CV och en kopia på Guldbojen (ta kontakt med din närmaste simhall för att utföra simtest för Guldbojen). Vi vill inte att du skickar med något personligt brev, istället får du svara på ett antal frågor när du fyller i din ansökan. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar och kallar till test och intervjudag. Intervju och testdagen genomförs den 17 och 20 november. De som går vidare efter test och intervjudag får genomgå läkarundersökning innan anställning erbjuds.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (http://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (http://skelleftea.se/formaner)och
se lönestatistik (http://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "614366". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
HR-partner, rekryteringcenter
Terece Harrysson 0910 - 73 50 00 Jobbnummer
9538478