Brandman RIB/deltid i Mullsjö kommun
Mullsjö kommun / Brandmansjobb / Mullsjö Visa alla brandmansjobb i Mullsjö
2026-03-04
, Habo
, Jönköping
, Tidaholm
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mullsjö kommun i Mullsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige
Mullsjö kommun är liten till ytan men rymmer stor livskvalitet. Här finns ett aktivt friluftsliv med fiskerika sjöar, natursköna vyer och miltals av vandrings- och cykelleder. Unika bruksmiljöer, kyrkor, konst och teater skapar tillsammans med ett aktivt närings- och föreningsliv en levande och växande kommun. I Mullsjö kommun arbetar vi nära varandra för att lyckas utifrån tre målområden Trygghet, Tillsammans och Tillväxt.
Vi söker nu 2 nya RiB/deltidsbrandmän till brandstationen i Mullsjö.
Som deltidsbrandman i Mullsjö blir du en del av ett starkt och sammansvetsat team som rycker ut när människor behöver hjälp som mest. Här får du ett meningsfullt uppdrag, en unik gemenskap och möjligheten att kombinera din ordinarie sysselsättning med ett arbete som räddar liv och skapar trygghet i vårt samhälle.
Räddningstjänsten i Mullsjö består av cirka 22 medarbetare med beredskap i bostaden. Vårt uppdrag är att bidra till ett tryggt och säkert samhälle och möta de förväntningar som finns på en modern räddningstjänst. Vi ansvarar för de operativa insatserna i kommunen och arbetar i en miljö där samarbete, engagemang och professionalism är centralt.
Vi erbjuder dig:
* en bra, platsbunden och betald utbildning som ger dig rätt förutsättningar för uppdraget
* en trivsam arbetsmiljö med drivna kollegor från olika professioner och bakgrunder
* friskvårdsbidrag och möjlighet till fysisk träning på arbetstid
Har du ett stort intresse av att hjälpa andra människor i olika situationer? Då är det här jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Som deltidsbrandman är du med och skapar trygghet i samhället.
Du larmas ut vid olika akuta nödlägen som bränder, trafikolyckor, drunkningstillbud och andra akuta situationer då liv kan vara i fara. Under din beredskap bär du sökare och är redo att agera när larmet går.
Under del av din beredskap så genomförs olika övningar enligt framtaget övningsschema samt materielvård och betald fysisk träning så att du känner dig trygg och förberedd i rollen.
Anställningen innebär ett fast beredskapsschema med beredskap dygnet runt var fjärde vecka.
Det förutsätter att du har möjlighet att lämna ditt ordinarie arbete när larmet kommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* har gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* förstår och talar svenska
* innehar ett giltigt B-körkort. Vidare behöver du kunna uppvisa C-behörighet inom 12 månader från anställningsstart. (Vi erbjuder ekonomiskt stöd för detta)
* bor och arbetar i närheten av brandstationen, eller har möjlighet till distansarbete så att du kan inställa dig inom utsatt tid under beredskap
* kan visa upp godkännande från din ordinarie arbetsgivare att lämna arbetsplatsen vid larm, utbildning och övning. Intyget ska kunna uppvisas på begäran
Utöver ovanstående söker vi dig som har en genuin vilja att hjälpa andra människor. Du behöver inte ha några förkunskaper inom brand eller sjukvård.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förutsätter att du:
* har god samarbetsförmåga
* är trygg, stabil och ansvarstagande
* vill vara en del av ett sammansvetsat och engagerat arbetslag
Bra att veta
För tjänsten krävs att du är fullt frisk, har god fysisk förmåga, är simkunnig och kan genomföra våra fysiska tester med godkänt resultat enligt testprogrammet.
Tillträde sker enligt överenskommelse. Urval kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Kom och jobba med oss! Tillsammans gör vi Mullsjö kommun säkrare för alla.
Varmt välkommen att söka tjänsten som RiB/deltidsbrandman i Mullsjö!
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla kandidater som kallas till intervju ska vid intervjutillfället styrka sin identitet genom att uppvisa identitetshandling (pass eller nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndigheten).
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. I samband med anställning behöver du även styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med identitetshandling. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307663". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mullsjö kommun
(org.nr 212000-1603) Kontakt
RIB-samordnare
Marcus Wetterlind 036-10 38 60 Jobbnummer
9776664