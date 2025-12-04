Brandman
2025-12-04
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Är du utbildad brandman med intresse för teknik och materiel? Inom kort går en av våra medarbetare i pension, och vi söker nu dig som vill börja som brandman och sedan utvecklas i din tjänst till att fungera som lägst styrkeledare i Eksjö.Publiceringsdatum2025-12-04Arbetsuppgifter
Räddningstjänsten ansvarar för arbetet med operativ räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vi samordnar också frågor avseende internt skydd, brottsförebyggande, försäkringsfrågor, civil krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd. Räddningstjänsten är organiserad under kommunledningskontoret och rapporterar direkt till kommundirektören.
Som brandman arbetar du med att förebygga, hindra och begränsa skador på människor, egendom eller i miljö vid olyckshändelser.
I tjänsten ingår skötsel och underhåll av räddningstjänstens fordon och materiel, samt visst fastighetsunderhåll. Du är också med och håller utbildningar, övningar och informationsinsatser och efter utbildning kommer du också att arbeta med tillsyn.
Du kommer att ha beredskap i bostaden var tredje vecka. Om du redan har befälskompetens kan du efter introduktion också få tjänstgöra som befäl. Inställelsetiden vid larm är fem (5) minuter vilket betyder att du måste vara bosatt inom Eksjö tätort.
Eksjö kommun är en dynamisk arbetsplats med möjligheter till spännande samarbeten. I Jönköpings län finns bland annat ett mycket väl utvecklat samarbete inom räddningstjänst och krishantering (Räddsam F och F-samverkan). En viktig del i tjänsten är att delta i olika nätverk inom länet och samverka med andra myndigheter och organisationer. Ständig kompetensutveckling är en naturlig del av tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad och som vill vara med och bidra till att vi tillsammans gör Eksjö kommun tryggare. Som person är du praktisk, social och pedagogisk. Du trivs med att arbeta i team, men också med att målinriktat och med stor drivkraft arbeta på egen hand. Du har lätt för att samarbeta med andra och tar gärna initiativ till nya yrkesrelationer och nätverk, både inom och utanför organisationen. Du är flexibel, stresstålig och tvekar inte att rycka in i olika akuta situationer. Kvalifikationer
• Utbildning som brandman RIB eller SMO (Skydd mot olyckor)
• C-körkort
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Du måste bo i Eksjö tätort (pga. inställelsetid)
• Svensk medborgare
Meriterande:
• Befälsutbildning LK1, LK2, Räddningsledning A eller B, eller likvärdig utbildning.
• Andra utbildningar inom teknik, säkerhet eller skydd.
• Pedagogisk kompetens/instruktörsutbildning/etc.
• God allmänbildning och samhällskunskap.
Innan anställning görs en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen vilket innebär att du måste vara svensk medborgare för att kunna söka tjänsten.
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
