Bovärd
Jobbet.se Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Mölndal Visa alla fastighetsskötarjobb i Mölndal
2026-06-05
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Gillar du att ge god service och ha daglig kontakt med hyresgäster? Är du lika vass på att arbeta administrativt och digitalt som du är på att utföra reparationer i en lägenhet? Drivs du av att bidra till ett hållbart boende och att skapa den sköna känslan att komma hem? Klappar hjärtat dessutom lite extra för allmännyttans uppdrag? Då är du som klippt och skuren för jobbet som bovärd hos oss.
Ditt uppdrag
Som bovärd är du ansiktet utåt i våra bostadsområden när det gäller kontakter med hyresgäster från inflytt till avflytt, felavhjälpning, reparationer och olika typer av lägenhetsbesiktningar. Rollen omfattar att på ett kostnadseffektivt sätt med kunden i fokus, i rätt tid och med rätt åtgärd, avhjälpa fel och bidra till vårt kundlöfte att skapa den sköna känslan att komma hem.
Du kommer vara en del i ett förvaltningsteam med en områdeschef som närmaste chef. Du har ett nära samarbete med områdeschefen, övriga bovärdar och fastighetsskötarna i området.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Utföra reparationer och underhållsarbeten i lägenheter och i allmänna utrymmen efter felanmälan. I första hand utföra själv, i andra hand beställa av entreprenör.
Beställa mindre underhållsarbeten.
Ansvara för kundkontakter inför, under och efter felavhjälpning.
Ansvara för kontakter med entreprenörer och interna resurser, tex servicetekniker, drifttekniker, inför, under och efter felavhjälpning.
Ansvara för utförandet av avflyttnings- och städbesiktningar i tilldelat förvaltningsområde.
Inflyttningsträff med nya hyresgäster.
Vidaredebitering till kund vid onormalt slitage eller brister vid avflyttningsstädning.
Ansvara för att rapportera in funktionsbrister inom fastigheten eller underhållsbehov till områdeschef.
Driva mindre skadeärenden som t.ex. vattenskador och brandskador självständigt. Vid större skadeärenden vara behjälplig t.ex. områdeschef, projektledare eller teknisk förvaltare.
Ansvara för störningar av lättare karaktär.
Deltagande i hyresgästaktiviteter
Ekonomiskt ansvar: Reparationsbudget för tilldelat förvaltningsområde, godkänna och kontera fakturor från egna beställningar och att valet mellan reparation respektive byte av komponent, sker vid rätt tidpunkt.
Delta i budgetarbetet.
Om dig
Som person är du lyhörd, självgående och handlingskraftig med en god organisationsförmåga. Du är lika bekväm med att samarbeta med kollegor som att arbeta självständigt. Du är serviceinriktad med kunden i fokus.
Du gillar att ha daglig kontakt med hyresgäster, är kommunikativ och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du använder obehindrat digitala verktyg i din administration och är van vid att självständigt planera och följa upp ditt arbete.
Kvalifikationer
Genomförd gymnasieutbildning och med minst tre års erfarenhet av liknande arbete
B-körkort
Mycket goda IT-kunskaper i de för tjänsten relevanta områden.
Meriterande
Erfarenhet från att utföra lägenhetsbesiktningar
Yrkeserfarenhet: Snickeri/VVS/Vitvaror mm
Heta arbeten, certifikat
Elsäkerhet enligt ELSÄK-FS 2010: 4 och grundläggande elteknik
Vi på Mölndalsbostäder ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Annan viktig information
Tjänsten är heltid med tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas. Frågor om tjänsten besvaras av:
Patrik Glans, områdeschef, 031-720 84 97, patrik.glans@molndalsbostader.se
Göran Book, facklig representant för Fastighetsanställdas förbund, goran.book-pettersson@molndalsbostader.se
Registrera din ansökan, personligt brev och CV, så snart som möjligt, urval och intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag 2026-06-25. Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med rekryteringsföretag och försäljare av ytterligare annonsering.
Om arbetsgivaren - Mölndalsbostäder AB
I över hundra år har Mölndalsbostäder bidragit till stadens utveckling genom att förvalta, utveckla och bygga nya hem för mölndalsborna.
Vi äger och förvaltar cirka 3 900 lägenheter. Drygt 800 av dem finns i samhällsfastigheter, såsom äldreboenden, gruppboenden och trygghetsboenden. Vi äger även kooperativa hyresrätter som ytterligare boendeform.
Utöver bostäder äger och förvaltar vi cirka 40 kommersiella lokaler för bland annat butiker, restauranger, kontor, stadsbibliotek och andra verksamheter. Vi är cirka 75 anställda som tillsammans arbetar varje dag för att uppnå vårt kundlöfte – den sköna känslan att komma hem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mölndalsbostäder AB Jobbnummer
9949130