Bostödjare till Ananiashus
2025-09-22
Om Arbetsplatsen
AnaniasHus är ett korttidsboende med kristen värdegrund, där vi möter människor i utsatthet med respekt och omtanke. Vi har avtal med flera kommuner i Västsverige och erbjuder ett boende för bostadslösa som behöver stöd för att komma vidare i sin livssituation. Boendet är drogfritt och riktar sig till personer över 21 års ålder i behov av stöd. Det kan handla om fysisk/psykisk ohälsa, diagnoser, tidigare missbruk, social problematik och ekonomiska omständigheter.
OM TJÄNSTEN
Som boendestödjare stöttar du våra gäster i vardagen och bidrar till att skapa struktur och riktning framåt. Du arbetar nära socialtjänsten och deltar i planering, dokumentation och praktiskt stöd. Du kommer jobba med att stötta gäster i sjukvårds- och myndighetskontakter, följa med på möten, initiera och delta i SIP-möten, jobba på uppdrag av socialtjänsten enligt SOL, skriva genomförandeplaner och rapporter med mera. Det kommer också ingå moment av städning och flytthjälp.
VEM ÄR DU?
För att passa hos oss och i rollen som boendeassistent krävs det att du är relationsskapande, med förmågan att etablera och upprätthålla relationer genom engagemang, värme och med respekt för den enskildes integritet. Som kollega är du också en viktig pusselbit i en god arbetsmiljö och att du har en vilja att bidra till verksamhetens utveckling är en förutsättning. En viktig egenskap i rollen som boendeassistent är flexibilitet och förståelse för att akuta uppgifter kan uppstå, så som att ta en akut körning eller ge akut stöd till den enskilde. Vi söker dig som har en relevant utbildning för uppdraget riktad mot psykiatri, missbruk eller socialt arbete som arbetsgivaren bedömer som lämplig, såsom socionom, psykiatriundersköterska eller behandlingspedagog. Du behöver kunna arbeta med människor som har beroende och psykiska funktionshinder. Det är meriterande om du har erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete, MI-utbildning, återfallsprevention och CRA. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Det är en förutsättning att du kan behärska IT-verktyg och ha god datorvana då din roll som boendeassistent innefattar dokumentation. Du behöver även ha god kommunikationsförmåga på svenska i både tal och skrift. Det krävs också att du har B-körkort.
Vi söker dig som har:
Socionom eller liknande social utbildning
Erfarenhet från socialt arbete
God svenska i tal och skrift samt god dokumentationsförmåga
God förmåga att möta människor i olika livssituationer
Engagemang och vilja att arbeta utifrån en kristen värdegrund
B-körkort
Vår värdegrund
AnaniasHus är ett korttidsboende med kristen värdegrund. Vi anser att varje människa är unik och värdefull och har ett grundläggande behov av att vara sedd, ovillkorligt älskad och behövd. Vi vill möta varje gäst, och de människor som involveras i arbetet kring våra gäster, med respekt, omsorg och integritet. I samverkan med våra gäster, vill vi skapa en miljö där trygghet, hopp och tillit till framtiden kan växa. Vår önskan och ambition är att vistelsen på Ananiashus ska bli en positiv tid som leder framåt mot önskade gemensamt uppsatta mål och förhoppningar vad gäller välmående, boende, ekonomisk samt social situation.
PRAKTISK INFORMATION
Vi söker två boendeassistenter för provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning. Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret är ett krav innan anställning kan ges. Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
