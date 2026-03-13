Bostadsfotograf - Karlstad

Perfect Shot i Sverige AB / Foto- och filmjobb / Karlstad
2026-03-13


Visa alla foto- och filmjobb i Karlstad, Hammarö, Forshaga, Grums, Kil eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Perfect Shot i Sverige AB i Karlstad, Håbo, Upplands-Bro, Järfälla, Stockholm eller i hela Sverige

Vi söker dig som vill utvecklas som bostadsfotograf tillsammans med oss!
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet och har fotat interiört tidigare. Vi står ändå för en grundutbildning. I övrigt så hanterar vi bokningssystem, bildredigering, support. Ditt fokus är mötet med människor och arbetet på plats! Fingertoppskänsla och kundvårt är a och o i detta för att få nöjda och återkommande kunder.
Vi söker nu frilansfotografer för kunds räkning i Karlstad. Du behöver ha en egen kamerautrustning i form av
Fullformatskamera med vidvinkelzoom samt normalzoom (gärna med polariseringsfilter)
Stabilt stativ
Körkort och bil

Vänligen svara annonsen tillsammans med 3-5 egentagna interiörbilder (gärna från en lägenhet).

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
E-post
E-post: fotograf@perfectshot.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bostadsfotograf Karlstad".

Arbetsgivare
Perfect Shot i Sverige AB (org.nr 556930-4891)
652 20  KARLSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Perfect Shot

Jobbnummer
9795792

Prenumerera på jobb från Perfect Shot i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Perfect Shot i Sverige AB: