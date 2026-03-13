Bostadsfotograf - Karlstad
2026-03-13
Vi söker dig som vill utvecklas som bostadsfotograf tillsammans med oss!
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet och har fotat interiört tidigare. Vi står ändå för en grundutbildning. I övrigt så hanterar vi bokningssystem, bildredigering, support. Ditt fokus är mötet med människor och arbetet på plats! Fingertoppskänsla och kundvårt är a och o i detta för att få nöjda och återkommande kunder.
Vi söker nu frilansfotografer för kunds räkning i Karlstad. Du behöver ha en egen kamerautrustning i form av
Fullformatskamera med vidvinkelzoom samt normalzoom (gärna med polariseringsfilter)
Stabilt stativ
Körkort och bil
Vänligen svara annonsen tillsammans med 3-5 egentagna interiörbilder (gärna från en lägenhet). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
E-post: fotograf@perfectshot.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bostadsfotograf Karlstad". Arbetsgivare Perfect Shot i Sverige AB
(org.nr 556930-4891)
652 20 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Perfect Shot Jobbnummer
9795792