Bostadsförmedlare till Boplats Syd
Experis AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-10-02
Söker du en arbetsplats med mycket skratt i korridoren, gott kaffe och en och annan Nintendo switch-turnering på fikarasten? Då kanske du är personen för oss. En god samarbetskultur och prestigelös inställning gör Boplats Syd till en arbetsplats att trivas på!
Om Boplats Syd
Boplats Syd ägs av Malmö Stad och vi förmedlar hyresrätter åt både kommunala och privata hyresvärdar i stora delar av Skåne.
Boplats Syd arbetar för en jämlik bostadsmarknad där alla har samma möjligheter att hitta ett hem att trivas i. Vår raka och transparanta kö säkerställer att alla lägenheter förmedlas på samma sätt, till den person som har stått längst i kö, utan diskriminering.
Våra kärnvärden; omtänksamma, ansvarstagande, transparanta och möjliggörare, genomsyrar hela verksamheten. Det handlar om hur vi bemöter bostadssökande och hyresvärdar men också om hur vi är mot varandra som kollegor både i fikarummet och under möten.

Dina arbetsuppgifter
Boplats Syd förmedlar 38 lägenheter varje arbetsdag och dina arbetsuppgifter är att ansvara för hela förmedlingsprocessen, som bland annat innebär att publicera lägenhetsannonser på vår hemsida, kontrollera uppladdade intyg och handlingar samt skicka hyresgästförslag till hyresvärden.
Du arbetar också en del av dagen eller veckan i vår kundtjänst. Där är du en trygg hand för kunderna genom förmedlingsprocessen. Du vägleder samtidigt som du är lyhörd och ger på så sätt en kundservice i världsklass. Du kommunicerar både via telefon och mejl samt genom att ta emot besök i vår kundmottagning.
Du arbetar dagligen i vårt verksamhetssystem som är ett stöd i all kontakt med kunder och hyresvärdar. Du ska alltid jobba för kundens bästa och uppmärksamma förbättringspotentialer för att driva Boplats Syd framåt.

Kvalifikationer
Du som söker har en avslutad 3-årig gymnasieutbildning och minst två års erfarenhet av kundservicearbete och minst ett års erfarenhet av administrativt arbete. Vi vill att du har mycket god datorvana och goda kunskaper i svenska och engelska språket, både i tal och skrift.
Har du även kunskaper i danska eller annat språk är det meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet från hyres- eller bostadsmarknaden.
Som kollega på Boplats Syd behöver du vara hjälpsam och inlyssnande. Att ha ett högt engagemang och ta egna initiativ faller sig naturligt för dig. Du är tydlig och bra på att kommunicera och vi vill att du ser möjligheter i stället för problem. I övrigt har du en god samarbetsförmåga och är beredd att hjälpa till där det behöves för stunden. Du är analytisk och bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. För att trivas på den här tjänsten behöver du tycka om att arbeta efter regler och riktlinjer, men samtidigt våga ta egna beslut.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Boplats Syd med Jefferson Wells. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Magnus Hallberg på Magnus.Hallberg@jeffersonwells.se
.
Facklig företrädare för Vision: Emma Baugh, 0734-16 00 68
Vi tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att vi kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
Arbetsplats
Boplats Syd

Kontakt
Magnus Hallberg +46406606314
9536862