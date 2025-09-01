Bostads AB Poseidon söker säkerhetschef
Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Som stadens största bostadsbolag äger och förvaltar vi cirka 28 500 bostäder i Göteborg. Vi arbetar decentraliserat i sju distrikt, nära våra hyresgäster.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Är du en driven, strategisk ledare som sätter tryggheten och säkerheten i fokus för medarbetare, bestånd och kunder? Vill du vara med och forma säkerhetsarbetet i en ambitiös organisation i ett föränderligt samhällsklimat och uppdrag? Vi söker nu en säkerhetschef som vill ta helhetsansvaret för vårt säkerhetsarbete.
Som säkerhetschef på Poseidon får du det övergripande ansvaret för att utveckla, leda och följa upp bolaget arbete inom personsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet, incident och krisberedskap samt civilt försvar/beredskap. Du leder säkerhetsenheten som idag består av två säkerhetssamordnare och är ett nära stöd till verksamheten och bolagsledningen i säkerhetsrelaterade frågor.
I din roll som säkerhetschef på Poseidon ingår bland annat att:
Utveckla och implementera säkerhetsstrategier och policys
Ansvara för riskanalyser, säkerhetsplanering och incidenthantering
Leda och utveckla säkerhetsarbetet i hela organisationen
Samverka med myndigheter och andra externa aktörer
Säkerställa efterlevnad av lagar och krav inom säkerhethetsområdet
Säkerhetsarbetet bedrivs även till stor del inom Framtidenkoncernens säkerhetsråd där du blir bolagets representant. Du rapporterar till chef Förvaltningsutveckling och utgår från vårt kontor i Gamlestaden. Kvalifikationer
För att du ska lyckas i din roll krävs det att du är handlingskraftig, utvecklingsorienterad och har ett noggrant, strukturerat arbetssätt. Du är lyssnande och har lika god förmåga att skapa goda relationer och samverka med andra, som du har att arbeta självständigt. Du är kommunikativ och har förmåga att involvera och skapa delaktighet för säkerhetsfrågor i organisationen. Du behöver ha förmågan att arbeta inom säkerhetsområdet både strategiskt samt operativt.
Övriga kvalifikationer för rollen är:
Flerårig erfarenhet av kvalificerat säkerhetsarbete, gärna i ledande roll
Relevant akademisk utbildning, eller motsvarande
God juridisk kompetens om aktuell lagstiftning inom risk- och säkerhetsområdet
Erfarenhet av att driva förändringsarbete och skapa struktur
Hög integritet, gott omdöme och förmåga att fatta strategiska beslut
Meriterande är erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet, allmännytta eller annan komplex organisation med viktiga samhällsuppdrag.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi bygger plats för dig!
ÖVRIGT
Urval och intervjuer sker löpande. Kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen för slutkandidat kommer att ske genom arbetspsykologiska tester samt bakgrundskontroll. Provanställning kan komma att tillämpas Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Malin Eriksson Isberg malin.eriksson-isberg@poseidon.goteborg.se 031-332 10 70 Jobbnummer
