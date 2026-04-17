Bostad Först söker Boendecoach
2026-04-17
Arbetsplatsen
Bostad Först är en evidensbaserad modell för att förebygga och motverka hemlöshet. Målgruppen är vuxna med långvarig hemlöshet och aktivt beroende, där andra insatser inte fungerat. Personen ska även uppfylla Socialnämndens kriterier. Verksamheten är ny och består idag av två boendecoacher; en ersätts nu på grund av pension.
Målet är att tillsammans med fastighetsbolag och andra aktörer bekämpa hemlösheten i Östersunds kommun. Vi erbjuder flexibelt och evidensbaserat stöd där en egen bostad ses som grunden för återhämtning. Arbetstiden är vardagar dagtid, men kan ändras utifrån behov. Arbetet utgår från Bostad Försts åtta principer och hyreslagen. Det finns inga krav på behandling eller nykterhet.
Mål
Kortsiktigt: stöd i återhämtning och att följa hyreslagen.
Långsiktigt: förstahandskontrakt efter 24 månader samt stärkt självständighet.Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Informera om Bostad Först och utreda ansökningar tillsammans med Boendesociala gruppen, inklusive ASI-intervjuer.
Ge individuellt psykosocialt stöd för att medborgaren ska klara sitt boende, till exempel:Stöd i att skapa ett hem
Hembesök
Stöd i myndighetskontakter
Förutsägbarhet och tydlighet
Stöd så länge personen önskar, även efter eget kontrakt
Samverka med socialtjänst, hälso- och sjukvård, civilsamhälle, frivilligorganisationer och fastighetsbolag.
Vi söker dig!
Social- eller behandlingspedagog eller annan likvärdig utbildning
Har körkort
God svenska i tal och skrift
Meriterande:
Har god empatisk förmåga utan att ta över andras känslor.
Är trygg, stabil och professionell, med förmåga att arbeta självständigt och göra riskbedömningar.
Har ett lågaffektivt bemötande och hög samarbetsförmåga, samt god kommunikation.
Är lojal, följer beslut och riktlinjer och kan hantera kritik på ett konstruktivt sätt.
Ser värdet i bred samverkan med olika aktörer
Har lång erfarenhet av målgruppen
Tillträde sker efter överenskommelse
Så går rekryteringen till
Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Att jobba med hjärtat är att vara med och skapa förutsättningar för att alla i Östersund ska kunna leva ett enklare, rikare och tryggare liv. Hos oss kan det innebära att du jobbar med invånare i alla åldrar inom såväl öppenvård, arbetsmarknad och socialtjänst. Det är viktigt. På riktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123345". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Rådhusgatan 21 (visa karta
)
831 35 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Thomas Jarefors thomas.jarefors@ostersund.se
9862425