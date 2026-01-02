Bokningskoordinator till Södertälje (heltid)
2026-01-02
Plats: Södertälje
Omfattning: Heltid, tillsvidare (inleds vanligtvis med provanställning)
Arbetstid: Måndag-fredag kl. 08.00-17.00
Arbetsform: På plats i Södertälje. Arbete hemifrån kan förekomma.Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Vi söker en strukturerad och serviceinriktad Bokningskoordinator som blir en nyckelperson i vår verksamhet. Du ansvarar för att koordinera och administrera kursbokningar och säkerställa en smidig dialog med kunder samt intern planering med kursplanerare. Rollen innebär många kontaktytor och ett högt tempo - där du behöver vara lösningsorienterad, tydlig i kommunikationen och duktig på logisk planering.
Du arbetar direkt under VD och har en viktig roll i att skapa ordning, kvalitet och god kundupplevelse i våra processer.Dina arbetsuppgifter
Hantera och administrera kursbokningar från start till avslut
Kundkontakt via telefon, e-post och digitala kanaler
Hantering av inkommande SMS och snabb återkoppling till kunder/deltagare
Koordinering med kursplanerare och intern planering av kurstillfällen
Stöd i planering, uppföljning och kvalitetssäkring av bokningsflöden
Dokumentation och uppdatering i system (CRM/Excel/liknande)
Kvalifikationer (krav)
Mycket goda kunskaper i svenska, engelska och arabiska (tal och skrift)
Goda datakunskaper och vana att arbeta i digitala system
Erfarenhet av administrativt arbete, bokningar eller kundsupport (meriterande men inte alltid ett krav om rätt profil)
Förmåga att arbeta strukturerat, prioritera och hålla många trådar samtidigtDina personliga egenskaper
Serviceinriktad och professionell i kunddialog
Noggrann, ansvarstagande och ordningsam
Snabb i kommunikationen och trivs med ett högt tempo
Bra samarbetsförmåga och samtidigt trygg med att arbeta självständigt
Logiskt tänkande och duktig på planering
Vi erbjuder
En central roll med stor påverkan och nära samarbete med VD
En arbetsplats med tydliga rutiner och möjlighet att utvecklas i rollen
Möjlighet till viss flexibilitet och arbete hemifrån kan förekommaSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation där du berättar varför du passar för rollen som Bokningskoordinator. Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
