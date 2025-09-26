Boendevärd - Kyrkstaden, Vilhelmina kommun
2025-09-26
Testa Vilhelmina - bo gratis när du flyttar hit för att jobba
Bor du inte i Vilhelmina kommun idag? Inga problem! Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens tidigare elevhem i tätorten Vilhelmina. Om du får anställning i någon av våra fjälldalar så kan du under tre månader få subventionerad hyra. Du får en god start som Vilhelminabo och kan under denna tid leta efter ditt permanenta hem. Läs mer genom att klicka https://www.vilhelmina.se/inflyttare/testa-vilhelmina/
och fråga rekryterande chef om denna möjlighet att testa Vilhelmina. Publiceringsdatum2025-09-26Beskrivning
Vill du arbeta i hjärtat av en kulturhistorisk miljö och samtidigt njuta av närheten till storslagen natur?
Hos oss i Vilhelmina kommun får du chansen att kombinera ett meningsfullt arbete med livskvalitet - här finns fjäll, sjöar och skogar runt knuten, ett rikt friluftsliv och en gemenskap som gör skillnad.
I Kyrkstaden, som är ett unikt kulturarv och en levande del av vår historia, blir du en viktig del av att bevara och utveckla denna speciella miljö.
Din roll
Som boendevärd ansvarar du för att våra gäster trivs och får en positiv upplevelse. Arbetet innebär lokalvård och enklare underhåll av boendemiljöer, men också administrativa uppgifter kopplade till bokningar och gäster. Du kommer att möta människor från olika delar av världen, vilket gör god service och ett professionellt bemötande till en central del av rollen. Kommunikation sker både på svenska och engelska, så det är viktigt att du känner dig trygg i båda språken, både i tal och skrift.
Vem du är
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och initiativrik. Du har öga för detaljer, är gärna händig och har lätt för att samarbeta. Du har förmåga att uttrycka dig tydligt och professionellt och trivs med varierande arbetsuppgifter. Erfarenhet av servicearbete är meriterande, men din inställning och vilja att skapa en välkomnande miljö är det vi värdesätter mest.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder ett socialt och omväxlande arbete i en unik kulturmiljö. Här blir du en del av ett engagerat team som tillsammans skapar en välkomnande och trygg atmosfär. Hos oss får du chansen att kombinera arbete med en livsstil nära naturen och ett aktivt friluftsliv.Anställningsvillkor
- Tjänstgöringsgrad: 50 %
- Tillträde enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag är den 26 september, men urval och intervjuer sker löpande. Vi förbehåller oss därför rätten att tillsätta tjänsten innan ansökningstiden gått ut. Så vänta inte med din ansökan.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta utvecklingschef Bogge Bolstad på 0940-140 62 eller turistinformatör Lotta Charlesdotter på +46 (0)70-227 20 33.
Om Vilhelmina
Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.
Läs mer om vårt Vilhelmina här https://www.vilhelmina.se/inflyttare/ Övrig information
Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.
I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.
Inför rekryteringsarbetet har Vilhelmina kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
