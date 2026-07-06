Boendestödjare till Ystads Kommun
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2026-07-06
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Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri är en av tre avdelningar inom Social omsorg i Ystads kommun. Vi ansvarar för LSS-boenden, daglig verksamhet, boendestöd, korttidsvistelse och personlig assistans. Vi är cirka 250 engagerade medarbetare som varje dag arbetar för att människor ska kunna leva ett självständigt, tryggt och meningsfullt liv.
I Ystads kommun utvecklar vi just nu framtidens boendestöd. Med utgångspunkt i den nya socialtjänstlagen bygger vi en verksamhet som är mer förebyggande, tillgänglig och personcentrerad. Vi vill möta människor tidigare, arbeta mer flexibelt och skapa stöd som stärker individens egen kraft, delaktighet och självständighet.
Nu söker vi dig som vill vara med på den resan!
Hos oss blir du inte bara en del av verksamheten – du blir en del av utvecklingen!
6 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som boendestödjare utgår du från individens egna mål, resurser och styrkor.
Du arbetar tillsammans med personen för att skapa förutsättningar för ett självständigt liv och ger stöd utifrån varje individs behov, önskemål och livssituation.
Arbetet innebär bland annat att:
• stödja i vardagens praktiska moment
• skapa struktur och fungerande rutiner
• motivera till aktivitet, sysselsättning och social delaktighet
• arbeta återhämtningsinriktat och lösningsfokuserat
• dokumentera och följa upp insatser
• samverka med närstående och andra professioner.
Hos oss arbetar du både med traditionellt boendestöd och med nya arbetssätt som utvecklas inom ramen för den nya socialtjänstlagen.
Det innebär bland annat:
• förebyggande och tidiga insatser
• mer flexibla stödformer
• stöd utan behovsprövning
• digitalt boendestöd
• ett nära samarbete med andra verksamheter för att ge rätt stöd i rätt tid.Kvalifikationer
Vi söker dig som ser människors möjligheter före deras begränsningar. Du tycker om att skapa relationer, har ett professionellt bemötande och tror på att människor växer när de får rätt stöd.
Du är trygg, ansvarstagande och flexibel. Eftersom vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas söker vi dig som vill bidra med idéer, engagemang och ett öppet förhållningssätt till förändring.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Utbildning som stödpedagog, socialpedagog, behandlingspedagog eller annan likvärdig eftergymnasial utbildning
• Erfarenhet av arbete inom socialpsykiatri, funktionsnedsättning eller annat psykosocialt arbete
• God datorvana och intresse för digitala arbetssätt
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• B-körkort.
Meriterande:
• Återhämtningsinriktat arbetssätt
• Motiverande samtal (MI)
• Lågaffektivt bemötande
• ESL eller liknande metoder
• Välfärdsteknik och digitala stödinsatser
• Samverkan mellan olika verksamheter.
Vi erbjuder en arbetsplats där utveckling och nytänkande uppmanas, kvalitet och kompetens prioriteras och där individens delaktighet står i centrum. Hos oss blir du en del av en verksamhet som inte bara följer utvecklingen utan driver den.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer för tjänsterna är planerade till; vecka 33 samt vecka 34
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 Eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema. Blandat schema med dag, kväll samt helg
Inför en eventuell anställning till denna tjänst kommer vi att begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Detta blir aktuellt först i slutskedet av rekryteringsprocessen och ska därför inte bifogas med din ansökan. Utdraget ska endast uppvisas på begäran från oss. Registerutdraget beställer du själv på Polismyndighetens webbplats och observera att det kan förekomma viss handläggningstid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330038". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad Kommun
(org.nr 212000-1181)
271 80 YSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ystads kommun, Avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri Kontakt
Facklig företrädare
Kommunal Ystad ystad-skurup.skane@kommunal.se 0104427971 Jobbnummer
9993010