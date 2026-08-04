Boendestödjare till Psykiatriboende väster
Västerås kommun / Vårdarjobb / Västerås Visa alla vårdarjobb i Västerås
2026-08-04
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Här får du en unik möjlighet att vara med och forma arbetssätt, rutiner och kultur i ett nytt team. Vi söker dig som vill göra verklig skillnad i människors vardag och som drivs av att skapa struktur, trygghet och utveckling för personer med omfattande stödbehov.Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Ditt arbete handlar om att skapa förutsättningar för självständighet, delaktighet och en meningsfull vardag. Genom att skapa och upprätthålla tydliga rutiner och struktur ger du stöd i vardagliga aktiviteter och personlig omvårdnad. Du arbetar nära individen och stöttar utifrån dennes förutsättningar, behov och mål. Du är en viktig del av våra kunders vardag och du planerar och genomför aktiviteter som främjar hälsa, utveckling och livskvalitet.
En viktig del av vårt arbetssätt är samplanering. Det innebär att vi arbetar nära och tillsammans med daglig verksamhet samt andra verksamheter inom området personer med funktionsnedsättning. Du kan komma att göra delar eller hela arbetspass inom dessa verksamheter. Vi ser samarbete, flexibilitet och ett gemensamt ansvarstagande som viktiga framgångsfaktorer i vårt arbete. Genom ett tätt samarbete skapar vi en helhet kring varje kund där stöd, aktiviteter och utvecklingsinsatser hänger ihop över dygnets alla delar.
Din kompetens
Fysisk aktivitet är en central del av våra kunders vardag och därför behöver du själv trivas med att vara aktiv. Dagliga promenader, cykelturer och andra rörelseaktiviteter är en naturlig del av uppdraget. I grunden har du en utbildning som undersköterska, barnskötare eller annan liknande utbildning. Du har erfarenhet av arbete med personer inom autismspektrum och intellektuell funktionsnedsättning och god kunskap om autism, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. I uppdraget ingår att vara kontaktman och att ansvara för genomförandeplaner och dokumentation därför behöver du kunna skriva och prata och obehindrat på svenska.
Det är viktigt att du förstår vikten av struktur, förutsägbarhet och individanpassat stöd och att du är trygg, lugn och har ett professionellt förhållningssätt även i utmanande situationer. Det är plus om du har kunskap inom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
Rekryteringen avser sex tjänster med schemalagd arbetstid dag/kväll/helg samt en tjänst med inriktning vakennatt.
Vi erbjuder
Välkommen att bli en del av vårt nya team och bidra till att skapa en trygg, aktiv och utvecklande vardag för våra kunder! Här får du en möjlighet att vara med och bidra till att bygga upp en stark arbetsgrupp där samarbete, ansvarstagande och utveckling står i fokus. Du får ett nära ledarskap och goda möjligheter att påverka verksamhetens utveckling. På Lillhärad hjälps vi åt och utvecklas tillsammans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här: https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00360". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
Västerås (visa karta
)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Vision
Susanne Moell susanne.marie.moell@vasteras.se +4621393927 Jobbnummer
10020476