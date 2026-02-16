Boendestödjare socialpsykiatrin vikariat
2026-02-16
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vård- och omsorgsförvaltningen ger service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ansvarar för myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Förvaltningen bedriver verksamhet inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, anhörigstöd och myndighetsutövning. Allt arbete utförs med invånaren i fokus med utgångspunkt i värdegrunden; bemötande, delaktighet, förtroende och trygghet. Tillsammans gör vi varandra bra och arbetar för att uppnå vård- och omsorgsförvaltningens vision livskvalitet hela livet.
Vi söker nu boendestödjare - visstidsanställd/vikariat till Tilgärdet, ett gruppboende strax utanför Sigtuna. Verksamheten riktar sig till personer med varierande psykiska funktionsnedsättningar och samsjuklighet.
Arbetet utgår från brukarens individuella insatser enligt genomförandeplanen. I uppdraget ingår bland annat medicinhantering, stöd i dagliga aktiviteter samt dokumentation. En stor del av arbetstiden består av motiverande samtal, riskbedömningar och att arbeta utifrån upprättade handlingsplaner. I verksamheten kan missbruk, hot och våld samt suicidproblematik förekomma. Arbetet innebär även fysiska moment.
Verksamheten bedrivs dygnet runt, vilket innebär ett schema med arbetspass på dagar och kvällar samt både vardagar och helger.
Detta är ett arbete där du skapar trygghet och kontinuitet i människors liv. Genom ditt stöd kan du göra en viktig och märkbar skillnad i brukarens vardag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med inriktning psykiatri, behandlingspedagog/behandlingsassistent, eller har annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen samt av samarbete med exempelvis handläggare, öppenvård och psykiatri. Du har erfarenhet av att dokumentera i socialjournal, gärna Life Care, samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Vi arbetar i olika system så god datorvana är ett krav. Du behöver även ha B-körkort. Vi ser det meriterande för tjänsten om du har erfarenhet av MI (motiverandeintervju), Studio 3, påbörjad Yrkesresan och ESL (ett självständigt liv).
Som person är du lugn och kan hantera stress på ett konstruktivt och stabilt sätt. Du bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer med både kollegor och brukare. Du samarbetar väl och har ett prestigelöst förhållningssätt med fokus på gemensamma mål. Du är lyhörd och tydlig i din kommunikation och lösningsorienterad i ditt sätt att ta dig an situationer som uppstår i arbetet.
Vi kan komma att träffa kandidater för intervju under annonseringstiden, så välkomman in med din ansökan redan idag!
Tjänsten är ett tidsbegränsat vikariat på upp till 6 månader.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Före ett erbjudande om anställning ska ett giltigt utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter.
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Sigtuna kommun, Stockholmsvägen/Tilgärdet
Enhetschef socialpsykiatri
