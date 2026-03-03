Boendestödjare
Vetlanda kommun, Funktionsstöd / Vårdarjobb / Vetlanda Visa alla vårdarjobb i Vetlanda
2026-03-03
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vetlanda kommun, Funktionsstöd i Vetlanda
Vill du arbeta med människor och ge stöd som verkligen gör skillnad i vardagen? Nu söker vi boendestödjare med huvudsaklig inriktning mot LSS.
Som boendestödjare arbetar du med individuellt anpassade insatser i brukarens eget hem. Målet är att stärka självständigheten, minska isolering och skapa struktur i vardagen. Arbetet består till stor del av motiverande samtal och stöd, med fokus på att göra brukaren delaktig i sin egen utveckling.
Du ingår i en arbetsgrupp med lång erfarenhet och bred kompetens. Verksamheten är organiserat i två team som arbetar med olika målgrupper. Vi utgår från Vetlanda centralort och ger stöd till brukare i hela kommunen. Du arbetar huvudsakligen självständigt, men i nära samverkan med kollegor och andra professioner, till exempel hemsjukvård, öppenvård och myndighetskontakter.
Dina arbetsuppgifter är bland annat att:
• ge stöd i att skapa rutiner kring vardagsuppgifter som städning, matlagning, planering och tidsstruktur
• motivera, handleda och aktivera brukaren utifrån individuella behov
• följa med på aktiviteter eller besök, till exempel vårdkontakter eller myndighetsmöten
• vara ett lyssnande stöd och bidra till ökad delaktighet i samhället
• arbeta funktionsbevarande och rehabiliterande med fokus på brukarens egna förmågor
Vi söker dig som är trygg och stabil och som möter människor med respekt, lyhördhet och tålamod. Du skapar förtroende, motiverar och ser lösningar även när förutsättningarna skiftar. Arbetet kräver god förmåga att arbeta självständigt, men också att samarbeta och samverka med olika aktörer kring brukaren. Du trivs i en roll där du växlar mellan praktiskt stöd, samtal och planering.
Tjänsten är på 80 procent med möjlighet till rörlig tid.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner. (https://vetlanda.se/formaner)
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun. Publiceringsdatum2026-03-03Kvalifikationer
• Vi söker dig som är utbildad undersköterska, eller som har annan likvärdig utbildning - till exempel stödpedagog, socialpedagog, behandlingspedagog eller barn- och fritid. Gärna med inriktning mot psykiatri.
• Erfarenhet av socialpsykiatri och LSS
• B-körkort.
• Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Tjänsten kräver utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska vara för HVB-hem och beställs via Polisens webbplats. (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/) Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309886". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda kommun
(org.nr 212000-0571) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vetlanda kommun, Funktionsstöd Kontakt
Områdeschef
Ulrika Lorentzon ulrika.lorentzon@vetlanda.se 0383-578 22 Jobbnummer
9773960