Boendestödjare
2026-02-05
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa? Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Som boendestödjare inom socialpsykiatrin arbetar du med vuxna personer som har psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning och som är i behov av stöd i sin vardag. Du blir en del av en verksamhet med tydliga rutiner, etablerade arbetssätt och god samverkan
Boendestödet är ett pedagogiskt och psykosocialt vardagsstöd som ges i den enskildes hem och närmiljö. Stödet kan omfatta att skapa struktur och rutiner, stärka sociala kontakter samt ge pedagogiskt stöd i olika vardagssituationer. Uppdraget bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet, samtidigt som det kräver ett aktivt, motiverande och uppsökande arbetssätt.
Syftet med insatsen är att:
* Stärka den enskildes självständighet
* Bryta social isolering
* Bidra till att personen återfår eller bibehåller sina funktioner och förmågor
Du utformar stödet tillsammans med den enskilde utifrån individuella behov och mål, vilket innebär att arbetsuppgifterna är varierande och anpassas efter varje persons livssituation. I arbetet ingår även samverkan med kollegor, andra professioner, anhöriga och övriga viktiga kontakter runt klienten.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helgKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för människor och förstår vikten av bemötande i arbetet med personer med psykisk ohälsa. Du har en positiv människosyn, kan arbeta självständigt och har god förmåga att samarbeta med kollegor och andra aktörer.
* Är 18 år eller äldre
* KY/YH-utbildning med inriktning psykiatri/behandling
* Alternativt har högskoleutbildning inom beteendevetenskap, pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* Alternativt studerar inom ovan nämnda utbildningar och önskar praktisk erfarenhet
* Erfarenhet av liknande självständigt arbete
* Har B-körkort
ÖVRIGT
Urval, intervjuer och anställningar sker löpande under annonseringstiden.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
