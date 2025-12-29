Boendestödjare
2025-12-29
Hej!
Vad roligt att du är intresserad av jobbet som boendestödjare hos oss.
Arbetet inom Boendestöd Norra är både meningsfullt och varierande, med ett stort fokus på att skapa goda relationer med våra brukare. I rollen som boendestödjare arbetar du självständigt och har stor flexibilitet i hur du planerar och utformar ditt arbete. Våra boendestödsteam utgår från centrala Luleå och har hela kommunen som arbetsområde. Tjänsten är på heltid och arbetstiden är schemalagd med pass dag, kväll och helg. Du kör tjänstebil mellan hembesöken.
Under sommaren trädde en ny Socialtjänstlag i kraft, vilket innebär att vi just nu befinner oss i ett spännande utvecklingsarbete. För att trivas och lyckas i rollen ser vi därför att du är nyfiken, förändringsbenägen och har ett driv att aktivt bidra till verksamhetens fortsatta utveckling. Vår verksamhet är även HBTQI-certifierad, och det är viktigt för oss att du delar våra värderingar och arbetar normkritiskt med inkludering och respekt för alla människors lika värde.
På vår arbetsplats blir du en del av ett kompetent team där du får stöd att växa in i din roll. Vi prioriterar kompetensutveckling och erbjuder goda möjligheter till utbildning och inspiration.Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig här: http://www.lulea.se/anstallningPubliceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Din viktiga roll innebär att du ger stöd och hjälp till personer med psykiska, neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar i deras hemmiljö. Du arbetar lågaffektivt, pedagogiskt och strukturerat enligt Socialstyrelsens riktlinjer och använder metoden Ett Självständigt Liv (ESL) för att främja aktivitet och självständighet.
I rollen som boendestödjare är samarbete en central del, där du samverkar med kollegor, ledning, interna och externa aktörer för att nå verksamhetsmålen. Dokumentation är också en viktig del av arbetet och du dokumenterar i vårt verksamhetssystem Combine enligt Socialtjänstlagen.Kvalifikationer
Vi söker vi dig som har ett genuint intresse och engagemang för att arbeta med människor. Vidare ska du som söker:
• Vara utbildad stödassistent/undersköterska alternativt inneha annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Inneha giltigt B-körkort.
• Ha god digital kompetens vilket innebär att du kan hantera dator/datorprogram och mobiltelefon/appar obehindrat.
Det är meriterande om du:
• Har yrkeserfarenhet av arbete med personer som har psykiska, neuropsykiatriska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar.
• Har utbildning inom en eller flera av följande metoder: ESL, MI och suicidprevention.
• Har kunskap i teckenspråk och/eller TAKK.
• Har erfarenhet av systemen Combine och/eller Plan.
Som person ska du vara relationsskapande, samarbetsorienterad, lösningsorienterad och strukturerad. Vi lägger stort fokus på dina personliga kompetenser i denna rekrytering. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Låter jobbet spännande? Då är du välkommen att skicka in en ansökan till oss. Vi ser fram emot att ta del av den!Övrig information
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
