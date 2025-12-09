boendestödjare
Omsorgshuset växer och vi på Vallmotorp omsorg som en del av koncernen söker nya medarbetare som kan arbeta som boendestödjare.
I rollen som boendestödjare utgår du från den enskildes behov och önskemål och ger stöd i vardagen utifrån ett pedagogiskt och respektfullt förhållningssätt. Arbetet omfattar bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En central del är att motivera och skapa möjligheter för den boende att utveckla sina förmågor, samt att uppmuntra till en aktiv och meningsfull fritid. I tjänsten ingår även dokumentation, upprättande av genomförandeplaner och kontaktmannaskap.
Exempel på arbetsuppgifter
Stödja och motivera kunden för ökad livskvalitet och delaktighet.
Personlig omvårdnad: hygien, dusch, toalettbesök, stöttning och social närvaro.
Utflykter, promenader, träning och andra aktiviteter.
Dokumentation och rapportering.
Vardagliga sysslor som städning, inköp, matlagning och bäddning.
Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, natt och helger.
Kvalifikationer och personliga egenskaper:
Utbildning inom vård och omsorg, exempelvis undersköterskeutbildning.
Meriterande med LSS-inriktning eller annan relevant utbildning.
Längre arbetslivserfarenhet inom LSS.
Erfarenhet av tydliggörande pedagogik.
Du är trygg, prestigelös och van att samarbeta i team.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder
Hos oss på Omsorgshuset Vallmotorp får du ett varierat och viktigt arbete där du ges förtroende att fatta välgrundade beslut i vardagen. Vi erbjuder aktivt medarbetarskap med eget ansvar,ett brett utbud av digitala utbildningar och andra verktyg som stöttar dig i din professionella utveckling. Självklart ingår även friskvårdsbidrag.
Om Omsorgshuset och Vallmotorp omsorg
Omsorgshuset är ett väletablerad omsorgsbolag med verksamhet inom personlig assistans, funktionsstöd, individ- och familjestöd, Lss och Hvb. Vår ambition är att ge människor med stödbehov en vardag präglad av trygghet, respekt och god livskvalitet. Här ges du möjlighet att utvecklas, anta nya utmaningar och göra skillnad i människors liv - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Provanställning med möjlighet till tillsvidare, eller timanställning.
Omfattning:Deltid/heltid.
Arbetstid: Dag, kväll, natt och helg.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning och kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Hanna Axelsson, enhetschef
Tel nr.073 5040871
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
E-post: Hanna.axelsson@omsorgshuset.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgshuset Vallmotorp Omsorg AB
(org.nr 556601-9369) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vallmotorp Omsorg AB Kontakt
enhetschef
Hanna Axelsson Hanna.axelsson@omsorgshuset.se 0735040871 Jobbnummer
9636383