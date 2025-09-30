Boendekonsulent
Nynäshamns kommun / Socialsekreterarjobb / Nynäshamn Visa alla socialsekreterarjobb i Nynäshamn
2025-09-30
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nynäshamns kommun i Nynäshamn
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du ha ett flexibelt och rörligt arbete där du får varva administrativa uppgifter med praktiskt arbete på fältet? Trivs du dessutom i en verksamhet som är i ständig utveckling och förändring? Då behöver vi dig! Välkommen till vårt team på Socialförvaltningen.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Som boendekonsulent i Nynäshamns kommun har du en central roll i att skapa förutsättningar för att våra invånare ska kunna bo tryggt och självständigt. Du arbetar i en organisation som präglas av trygghet, samarbete och utveckling - där vi tillsammans bygger en hållbar och attraktiv kommun för både invånare och medarbetare.
Du blir en del av socialförvaltningens nya avdelning socialt stöd, där du bland annat:
• är fastighetsägarnas kontakt i socialförvaltningen och arbetar för en god samverkan.
• förvaltar socialtjänstens lägenhetsbestånd och ansvarar för allt från genomförandeplaner till möblering, besiktning och dokumentation.
• arbetar vräkningsförebyggande genom att samverka med andra myndigheter och stötta invånare så att de kan behålla sina kontrakt.
• håller i Boskola för hyresgäster där du utbildar i hur man tar hand om sitt boende och söker förstahandskontrakt.
Arbetet är varierande och uppsökande med tät samverkan med andra funktioner i kommunen.
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningens huvuduppdrag är att erbjuda individanpassat stöd och service inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, barn och familj, vuxen samt ekonomiskt bistånd. Vi finns på plats för kommuninvånarna genom livets alla skeden.
Avdelningen består av cirka 50 medarbetare och är uppdelad i flera olika delar såsom öppenvård, utförarverksamheter och ett personligt ombud. Här samarbetar vi nära och utvecklar våra arbetssätt för att bli ännu mer förebyggande.
I och med den nya socialtjänstlagen, som trädde i kraft 1 juli 2025, arbetar vi aktivt med att anpassa och förbättra våra insatser. Vi satsar särskilt på främjande och förebyggande arbete och som boendekonsulent kommer du att vara en viktig del av det arbetet.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
• socionomexamen eller annan akademisk utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig
• mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• god datorvana
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av socialtjänstens målgrupper
• erfarenhet av bostadssociala frågor, Jordabalken eller flerårig erfarenhet som socialsekreterare
Personliga egenskaper vi letar efter
Vi söker dig som är kommunikativ, lösningsorienterad och trygg i att möta människor i utsatta situationer. Du har lätt för att skapa goda relationer och arbetar strategiskt med planering och prioritering. Empati, engagemang och förmåga att anpassa dig i en föränderlig verksamhet är avgörande för att lyckas i rollen.
Vi ser gärna att du trivs i förändringsarbete och ser möjligheter där andra ser hinder.
Det här erbjuder vi dig
Vi erbjuder dig en prestigelös och stödjande arbetsmiljö där vi hjälpar varandra.
•
Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
•
Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
•
Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
•
Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
•
Du har möjlighet till semester- och pensionsväxling.
•
Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
•
Här har vi flextid och kortare arbetstid under sommaren. Det finns också möjlighet till distansarbete.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Denna tjänst kräver utdrag ut belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning - provanställning kan komma att tillämpas
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: SON/2025/0298/023 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns kommun
(org.nr 212000-0233), https://www.nynashamn.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Therese Olsson therese.olsson@nynashamn.se 08-52068066 Jobbnummer
9533798