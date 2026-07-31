Boendehandledare till gruppbostad
Piteå Kommun / Vårdarjobb / Piteå Visa alla vårdarjobb i Piteå
2026-07-31
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Vill du ha ett arbete där du varje dag gör skillnad? Som boendehandledare är du oerhört viktig. Varje dag får du bidra till att brukarna får en bra och trygg tillvaro med en god vård och omsorg. Vi hoppas du vill göra skillnad tillsammans med oss! Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Du har en central del i omsorgen och vården runt brukarna. Arbetet utgår från enskildas behov, genomförandeplaner och från verksamhetens riktlinjer och mål. Dina arbetsuppgifter består i att hjälpa brukarna med det de inte klarar av själva exempelvis hygien, social gemenskap, måltider och eventuellt ge medicin på delegation från sjuksköterska. Arbetet innebär omvårdnad, men med stort fokus på lågaffektivt bemötande, struktur och pedagogik. Du skapar möjlighet för dem att leva ett aktivt liv utifrån deras enskilda förutsättningar. Du arbetar i team och i arbetet ingår kontakt och samarbete med sjuksköterska, rehabiliteringspersonal och anhöriga/företrädare med flera.Kvalifikationer
Du har slutförd gymnasial utbildning som Vård- och omsorgsprogram, Barn- och fritidsprogram eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig som tex. Socialpedagog. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning. Du ska ha goda kunskaper i att kommunicera samt skriva och läsa det svenska språket. Vi ser att du är flexibel, att du tar ansvar och initiativ i ditt arbete samt har en god samarbetsförmåga. Eftersom du arbetar med människor så är ett gott bemötande, att vara empatisk och serviceinriktad också viktigt.
Mer om tjänsterna
Två tillsvidareanställningar, heltid. Vi arbetar enligt hel/del-modellen vilket innebär anställning på heltid med möjlighet att arbeta deltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dag/kväll och helg enligt schema. Vi tillämpar individuell schemaläggning efter ett 7 veckors schema.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-16.
För samtliga tjänster skall "Blankett för att kontrollera egna uppgifter - Begäran om utdrag från belastningsregistret för enskild person (442.3)" https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
- uppvisas i obrutet kuvert
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10.
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Blå kullen ligger i Öjebyn och har 9 boendeplatser.
Läs merhttps://www.pitea.se/jobbaisocialtjansten
- Stöd, vård och omsorg för pitebornahttps://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
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- Move to Piteå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
kontakt från Kommunal
Sara Marklund pitea.norrbotten@kommunal.se +46104429904 Jobbnummer
10016817