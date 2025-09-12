Boendehandledare
Skellefteå Individ AB / Behandlingsassistentjobb / Skellefteå Visa alla behandlingsassistentjobb i Skellefteå
2025-09-12
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå Individ AB i Skellefteå
, Piteå
, Luleå
, Umeå
eller i hela Sverige
Guldstadens HVB är ett behandlingshem som är en del av Skellefteå Individ AB. Vi möter den ungas behov i en individuell skräddarsydd lösning. Utifrån verksamhetens bredd kan vi vara flexibla i varje enskild placering för att erbjuda den bästa vård- och behandlingen för de unga.
Vi söker nu boendehandledare på Guldstadens HVB. Intervjuer sker löpande.
Guldstadens HVB arbetar med pojkar och flickor mellan 13-17 år med psykosocial problematik och beteendestörningar. Verksamheten erbjuder individanpassad vård och behandling med utgångspunkt i kognitiv metod för målgruppen i hemlik miljö. Förhållningssättet är salutogent och arbetssättet lösningsfokuserade samtal enskilt och i grupp.
Vi söker dig som har en examen inom beteendevetenskaplig utbildning t.ex. behandlingspedagog, socionom, socialpedagog, psykiatrisk omvårdnad eller som lägst undersköterska med yrkeserfarenhet. Du har erfarenhet av psykosocialt arbete och har tidigare arbetat med ungdomar. Det är meriterande om du har arbetat med barn inom vår målgrupp och har erfarenhet av socialtjänstlagen och BBIC. Du ska behärska det svenska språket i tal, såväl som skrift samt ha en god dokumentationsförmåga.
Eftersom det förekommer ensamarbete krävs det att du är en mogen och stabil person med god inlevelseförmåga, tålamod, förmåga att sätta gränser och vara konsekvent. Eftersom vi arbetar i team krävs god samarbetsförmåga.
Du är strukturerad och trygg i dig i själv, ansvarsfull, pålitlig och stabil med förmåga att motivera, vara kreativ och flexibel. Du skall kunna arbeta mot uppsatta mål. Du behöver en kunskap och insikt i hur man bemöter starka känslor och utagerande beteenden på ett lågaffektivt och respektfullt sätt. Du skall ha erfarenhet av att arbetat med individuella genomförandeplaner.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du skall verka för att en humanistisk människosyn skall genomsyra allt i verksamheten både i tanke och i handling.
Som boendehandledare skall du tillsammans med övrig personal verka för att uppgjorda behandlingsplaner följs. Du ansvarar även för att det dagliga praktiska arbetet fungerar och att vi har trygg och positiv miljö där våra ungdomar får möjlighet att utvecklas. Som vuxen är du en förebild för våra ungdomar och visar genom ditt beteende hur det önskade beteendet ser ut i praktiken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: madelene.liden@skellefteaindivid.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Individ AB
(org.nr 556821-9314) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Guldstadens HVB Kontakt
Madelene Liden madelene.liden@skellefteaindivid.se 070-2720261 Jobbnummer
9507231