Bodmontör sökes till Lambertsson
2025-10-24
Uniflex söker nu en bodmontör till vår kund Lambertsson i Västerås med omgående start. Tjänsten är på heltid och förlagd till dagtid.
Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantör inom bygg- och industrilösningar. Du blir till en början anställd hos Uniflex och uthyrd till Lambertsson. Goda möjligheter finns sedan till att anställningen övertas av kund.
Arbetet innebär montering, installation och underhåll av olika typer av bodar i Mälardalen, med utgångspunkt från Västerås. Eftersom tjänsten innebär resor inom regionen är B-körkort ett krav.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen som bodmontör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter etablering/avetablering samt service av bodar, containrar och vagnar till Lambertssons kunder. Utöver det kommer du även att arbeta med underhåll utav dessa inne på Lambertssons filial.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av montering och praktiskt arbete, gärna från roller inom fastighetsskötsel eller -teknik, drift, underhåll eller andra serviceyrken där du själv utför arbetet. Du är tekniskt intresserad, trivs med att arbeta med händerna och har god problemlösningsförmåga. Du är ansvarstagande, har god fysik och är bekväm med att arbeta på höjd. Du uppskattar varierande arbetsuppgifter och tar gärna egna initiativ.
Krav: B-körkort, truckkort a + b
Har Du dessutom heta arbeten, arbete på väg, ställningsbyggarkurs och erfarenhet av servicerelaterat arbete är det meriterande.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
