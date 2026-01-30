Bockholmen söker serveringspersonal till sommaren
2026-01-30
Bockholmen Hav & Restaurang
Varmt välkommen till vår första restaurang!
På Bockholmen i Stockholms skärgård har vi med kärlek, övertygelse och hundratals timmar förvandlat en gammal sekelskiftesvilla till en bubblande skärgårdsbistro - ett vardagsrum vid vattnet som lockat både båtälskare och cityfolk i över 23 år.
Restaurangen har ca 290 platser fördelat på matsal, uteservering, chambre separé och bar. Under sommaren öppnar vi även upp vår Kärleksbar och Orangeriet som ligger precis vid vattenbrynet. I Orangeriet bjuder vi in till stans mysigaste separée och i Kärleksbaren vid vattnet serveras pastellfärgade drinkar i solen innan grillandet tar vid.
För att bli en framgångsrik servitör hos oss behöver du vara flexibel, lösningsorienterad och ha en god kommunikationsförmåga. Bidra till att skapa god stämning bland kollegor och arbeta efter krogens uppsatta mål och värderingar.
Dina ansvarsområden:
Stationsansvar
Säker alkoholservering
Lära dig och kunna all mat och dryck sortimentet
Kassahantering och betalning
Öppning/stängning av restaurangen
Vi söker dig som:
Är minst 20 år
Har 2 års erfarenhet av bordsservering
Är stresstålig
Är social, trevlig och utåtriktad
Flexibel och strukturerad
Är problemlösare
Initiativtagande
Jobbar bra i grupp och ensam
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör".
Detta är ett heltidsjobb.
Bockholmen Gruppen AB
(org.nr 556638-0340), https://bockholmen.com/
Bockholmsvägen (visa karta
)
170 07 SOLNA
Bockholmen Hav & Restaurang
9713092