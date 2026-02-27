Blomsterlandet Skövde
Next u AB / Chefsjobb / Skövde Visa alla chefsjobb i Skövde
2026-02-27
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Next u AB i Skövde
, Jönköping
, Alingsås
, Storfors
, Nacka
eller i hela Sverige
Om rollen
Som Butikschef på Blomsterlandet har du det övergripande ansvaret för butikens drift, resultat och team. Du leder genom tydlighet och engagemang, skapar struktur i vardagen och energi i teamet - alltid med kunden i fokus.
Butikens omsättning och bemanning varierar över året, vilket ställer krav på både planering och flexibilitet. Du arbetar nära ditt team i den dagliga driften och är samtidigt strategisk i ditt sätt att utveckla försäljning, kundflöde och arbetsmetoder.
Ditt ansvar
I rollen som Butikschef kommer du bland annat att:
Driva butikens försäljning, lönsamhet och resultat utifrån tydliga mål och nyckeltal
Säkerställa en inspirerande och professionell kundupplevelse - varje dag
Leda, coacha och utveckla butiksteamet
Ansvara för bemanning, schemaläggning och arbetsmiljö
Implementera och följa upp kampanjer, rutiner och centrala initiativ
Arbeta med analys och uppföljning för att identifiera förbättringsmöjligheter
Skapa lokala aktiviteter som stärker butikens position på orten
Vara en tydlig kulturbärare som står för Blomsterlandets värderingar
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare med starkt affärsfokus. Du motiveras av att nå resultat tillsammans med andra och trivs i en miljö där tempo och säsong växlar.
Vi tror att du:
Har flera års erfarenhet av ledarskap, gärna inom detaljhandel
Har arbetat med försäljning, budget och resultatansvar
Är van att arbeta med uppföljning, KPI:er och förbättringsarbete
Är kommunikativ, tydlig och inspirerande i ditt ledarskap
Har förmåga att prioritera och fatta beslut i vardagen
Är lösningsorienterad, prestigelös och handlingskraftig
Gärna har ett intresse för växter, trädgård eller inredning
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper - vi söker rätt ledare lika mycket som rätt erfarenhet.
Vi erbjuder
En ledande roll i Sveriges ledande kedja för växter och trädgård
Möjlighet att påverka, utveckla och sätta din prägel på butiken
Ett engagerat team och en inspirerande arbetsmiljö
Ett företag i tillväxt med tydliga värderingar och stark kultur
Anställningsinformation
Anställningsform: Heltid, tillsvidare (provanställning kan tillämpas)
Placering: Skövde
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du leda en butik där både människor och affärer får växa?
Ansök nu och bli en del av vårt team!
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och leda ett företag som blomstrar - bokstavligt talat?
Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Blomsterlandet samarbetar i denna process med Higher.
Ansvarig rekryterare Jakob HemvikJakob.hemvik@higher.nu
0707-949950
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Next U AB
(org.nr 556898-4180)
171 54 SOLNA (STOCKHOLMS) Arbetsplats
Blomsterlandet Jobbnummer
9769221