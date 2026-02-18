Blomsterlandet Skövde

Next u AB / Chefsjobb / Skövde
2026-02-18


Visa alla chefsjobb i Skövde, Tibro, Tidaholm, Götene, Skara eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Next u AB i Skövde, Jönköping, Alingsås, Storfors, Nacka eller i hela Sverige

Om rollen

Som Butikschef på Blomsterlandet har du det övergripande ansvaret för butikens drift, resultat och team. Du leder genom tydlighet och engagemang, skapar struktur i vardagen och energi i teamet - alltid med kunden i fokus.

Butikens omsättning och bemanning varierar över året, vilket ställer krav på både planering och flexibilitet. Du arbetar nära ditt team i den dagliga driften och är samtidigt strategisk i ditt sätt att utveckla försäljning, kundflöde och arbetsmetoder.

Ditt ansvar

I rollen som Butikschef kommer du bland annat att:

Driva butikens försäljning, lönsamhet och resultat utifrån tydliga mål och nyckeltal

Säkerställa en inspirerande och professionell kundupplevelse - varje dag

Leda, coacha och utveckla butiksteamet

Ansvara för bemanning, schemaläggning och arbetsmiljö

Implementera och följa upp kampanjer, rutiner och centrala initiativ

Arbeta med analys och uppföljning för att identifiera förbättringsmöjligheter

Skapa lokala aktiviteter som stärker butikens position på orten

Vara en tydlig kulturbärare som står för Blomsterlandets värderingar

Vem är du?

Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare med starkt affärsfokus. Du motiveras av att nå resultat tillsammans med andra och trivs i en miljö där tempo och säsong växlar.

Vi tror att du:

Har flera års erfarenhet av ledarskap, gärna inom detaljhandel

Har arbetat med försäljning, budget och resultatansvar

Är van att arbeta med uppföljning, KPI:er och förbättringsarbete

Är kommunikativ, tydlig och inspirerande i ditt ledarskap

Har förmåga att prioritera och fatta beslut i vardagen

Är lösningsorienterad, prestigelös och handlingskraftig

Gärna har ett intresse för växter, trädgård eller inredning

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper - vi söker rätt ledare lika mycket som rätt erfarenhet.

Vi erbjuder

En ledande roll i Sveriges ledande kedja för växter och trädgård

Möjlighet att påverka, utveckla och sätta din prägel på butiken

Ett engagerat team och en inspirerande arbetsmiljö

Ett företag i tillväxt med tydliga värderingar och stark kultur

Anställningsinformation

Anställningsform: Heltid, tillsvidare (provanställning kan tillämpas)

Placering: Skövde

Tillträde: Enligt överenskommelse

Vill du leda en butik där både människor och affärer får växa?

Ansök nu och bli en del av vårt team!

Är du redo att ta nästa steg i din karriär och leda ett företag som blomstrar - bokstavligt talat?

Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Blomsterlandet samarbetar i denna process med Higher.

Ansvarig rekryterare Jakob Hemvik

Jakob.hemvik@higher.nu

0707-949950

Vi ser fram emot att läsa din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Next U AB (org.nr 556898-4180)
171 54  SOLNA (STOCKHOLMS)

Arbetsplats
Blomsterlandet

Jobbnummer
9751091

Prenumerera på jobb från Next u AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Next u AB: