Blomsterlandet i Lund söker florist
Svenska Storesupport Bemanning AB / Butikssäljarjobb / Lund
2025-09-10
Blomsterlandet söker en säljande Florist med passion för snittblommor och mötet med kund till vår butik i Lund. Brinner du för försäljning, service och människor och har ett starkt växt- och trädgårdsintresse? Då kanske just du är rätt person att komplettera vårt fantastiska team. För att lyckas hos oss tror vi att du är en person med ett stort engagemang för kunden och trädgård. Vi tror att du tillsammans med hela teamet i vår butik kommer att få både dig själv och butiken att växa.
Vi vill att du ska: Har arbetat som florist och genomfört floristutbildning.
Älskar kundmötet och är positiv.
Har lätt för att samarbeta med andra.
Är självgående och har en utpräglad servicekänsla.
Är stresstålig och ordningsam.
Trivs med att ha många bollar i luften.
Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna består av försäljningsplanering, varumottagning, varuexponering, varuplock, växtskötsel och kundservice samt i övrigt förekommande butikssysslor. För tjänsten behöver du även kunna arbeta helger och kvällar. Tynga lyft kommer förekomma på arbetsplatsen.
Om jobbet: Ort: Lund Anställningsform: Tillsvidareanställning 32 timmar per vecka Tillträde: 2025-11-03
Varmt välkommen med din ansökan!
Om företaget Blomsterlandet är en svensk växtkedja med 61 butiker från Malmö i syd till Luleå i norr. Blomsterlandet erbjuder ett brett sortiment av såväl växter och tillbehör för hem och trädgård. Dessutom har man en e-handel som har öppet dygnet runt. Bolaget ägs av Stena Adactum, ett företag i Stena-koncernen, och har sitt huvudkontor i Mölnlyckeutanför Göteborg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Detta är ett heltidsjobb.
Svenska Storesupport Bemanning AB
Storesupport Kontakt
Oliver oliver.lundberg@jobandtalent.com Jobbnummer
9501492