Bli vår nya stödassistent inom funktionsnedsättning i Flen!
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2026-07-06
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VI VILL HA SVERIGES LYCKLIGASTE INVÅNARE. ÄR DU MED OSS?
I Flens kommun satsar vi på att bygga något långsiktigt. Ett samhälle där människor trivs, växer och stannar kvar. Vår nya och modiga vision, Flen – Sveriges lyckligaste kommun, är mer än bara ord. Det är en riktning vi valt tillsammans och en påminnelse om vilka vi är till för. I varje möte med en invånare, i varje beslut vi fattar, i varje vardag vi formar – ska vi tänka med hjärtat. Och det börjar med oss. Nu söker vi tre stycken stödassistenter till Salstagatans gruppbostad och personlig assistans.
DET HÄR BLIR DINA ARBETSUPPGIFTER
Som stödassistent i Flens kommun arbetar du inom både personlig assistans och gruppbostad. Din roll är att stödja och motivera personer med funktionsnedsättning i deras vardag, så att de kan leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.
Du hjälper till med personlig omvårdnad, skapar struktur i vardagen och stöttar i hemmet med hushållssysslor och aktiviteter. Genom tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande arbetar du för att stärka den enskildes självständighet och delaktighet. Ditt fokus ligger på att lyssna, respektera och anpassa stödet efter varje persons unika behov och önskemål.
Tillsammans med dina kollegor bidrar du till en trygg och stimulerande miljö där varje individ får möjlighet att utvecklas och känna sig sedd.
FÖR DEN HÄR ROLLEN KRÄVS ATT DU:
Har gymnasial utbildning.
Har utbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom funktionsnedsättningsområdet, LSS.
Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Har B-körkort (manuell bil).
DET HÄR VÄRDERAR VI HÖGT:
God erfarenhet av arbete inom funktionsnedsättningsområdet med inriktning mot NPF.
Erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik, till exempel AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation).
Utbildning i Motiverande Samtal (MI).
DINA PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi tror du är en person som är flexibel, självgående och noggrann i ditt arbete. Du är strukturerad, tar ansvar och brinner för att stötta och utveckla de personer du möter i din vardag. Med din förmåga att samarbeta och bidra med nya idéer hjälper du till att driva verksamheten framåt tillsammans med ditt team.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
VARFÖR JOBBA HOS OSS?
I Flens kommun vill vi ge dig goda förutsättningar att trivas både på och utanför jobbet. Vi erbjuder bland annat semesterväxling, friskvårdsbidrag och ersättning för patientavgifter upp till högkostnadsskydd – och det finns fler förmåner än så. Många av våra arbetsplatser har dessutom goda pendlingsmöjligheter. Du kan läsa mer om hur det är att jobba hos oss på kommunens webbplats: flen.se.
REDO ATT SÖKA?
Vi rekryterar kompetensbaserat och läser inte personliga brev. Ansök genom att bifoga ditt CV, eventuell intyg och besvara urvalsfrågorna. Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt i dina svar på frågorna, då dessa ligger till grund för vår bedömning. Var noga med att svara utförligt och undvik att hänvisa till ditt CV.
Vid intervju behöver du visa giltig legitimation, till exempel pass eller nationellt ID-kort. Det går även bra med körkort tillsammans med personbevis (laddas ned via skatteverket). Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz behöver du istället visa att du har giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från kravet.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Omfattning: Heltid, tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Heltidsmått 37 timmar i veckan.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 260802
Arbetstider: Dagtid, kvällstid, natt och helg. Även jour.
Inför eventuell anställning:
Vid anställning av medarbetare i ledande befattningar, verksamhetskritiska roller, verksamheter med barn eller vid arbete i hemmet hos äldre och vuxna med funktionsnedsättning, kan arbetsgivaren begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Fackliga ombud nås via Kontaktcenter, 0157-43 00 00.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in ansökan via vårt system. Vänd dig till kommunens webbplats eller till Kontaktcenter för instruktioner.
Varmt välkommen till Flen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flens Kommun
(org.nr 212000-0332), https://flen.se/
642 36 FLEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Flen Kommun Kontakt
Enhetschef
Maria Cedergren maria.cedergren@flen.se +46157430760 Jobbnummer
9993080