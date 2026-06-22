Bli Spendrups nästa Data Engineer
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Har du ett agilt mindset, ett brinnande intresse för data och analys, och är nyfiken på AI och dess möjligheter? Då kan detta vara ditt nästa steg! Spendrups söker nu en Data Engineer till sitt team i Stockholm, en roll där du får arbeta med hela kedjan, från rådata till färdig modell, och vara med på en spännande transformationsresa.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Spendrups är ett riktigt familjeföretag i fjärde generationen, där flera familjemedlemmar är aktiva i verksamhetens hjärta. Med cirka 1100 medarbetare på bryggerier i Grängesberg, Hällefors och Visby, samt kontor och terminaler runt om i Sverige, är Spendrups en av landets ledande dryckesproducenter. Här bryggs öl i världsklass – men även läsk, mineralvatten och mycket mer.
Som Data Engineer hos Spendrups blir du en nyckelspelare i ett mindre, tvärfunktionellt team där du arbetar nära både tekniker och verksamhetsrepresentanter, vilket ställer krav på din kommunikativa sida och din affärsförståelse. Du är med och bygger upp en modern dataplattform i Microsoft Fabric och arbetar iterativt med fokus på snabba, värdeskapande leveranser.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd hos Academic Work och arbetar som konsult hos Spendrups. Uppdraget är långsiktigt och ambitionen är att det ska övergå i en anställning hos Spendrups efter 6-12 månader.
Du erbjuds
Att jobba i en fantastisk företagskultur med härliga kollegor och god stämning
På Spendrups präglas kulturen av öppenhet, och dina idéer värdesätts. Här får du chansen att inte bara lösa problem utan också aktivt bidra till att förbättra och utveckla IT-supportenDina arbetsuppgifter
En typisk arbetsvecka kan innehålla allt från att bygga nya pipelines till att optimera befintliga modeller i dbt. Du ansvarar för att säkerställa hög kvalitet genom testning, dokumentation och kodgranskning, och du är med och driver förbättringar i både teknik och processer
Utveckla och vidareutveckla moderna dataintegrationsflöden i Microsoft Fabric som möjliggör snabb och tillförlitlig tillgång till data
Bygga och förvalta robusta datamodeller i dbt, med fokus på struktur, kvalitet och återanvändbarhet
Aktivt bidra till Spendrups AI‐resa genom att möjliggöra tillgång till välstrukturerad data och omsätta tidigare erfarenheter inom AI och data till konkreta lösningar som driver affärsnytta
Arbeta nära verksamheten för att förstå behov och omvandla dem till skalbara och hållbara datalösningar som skapar affärsvärde
Säkerställa hög datakvalitet, spårbarhet och prestanda i Spendrups lösningar – från rådata till färdig analys
Bidra till att utveckla Spendrups arbetssätt, tekniska val och den fortsatta utvecklingen av dataplattformen
Vi söker dig som
Minst 3 års erfarenhet som Data Engineer, Data Scientist eller i en liknande teknisk roll
Goda kunskaper i Azure, SQL, DBT, Apache spark och Apache airflow
Erfarenhet av datamodellering och att bygga och underhålla ETL/ELT-processer i molnmiljöer
Vana att arbeta med Git och CI/CD för versionshantering och automatisering
Har praktisk erfarenhet av att arbeta med AI, både för att effektivisera ditt eget utvecklingsarbete och för att bygga lösningar där AI skapar konkret affärsnytta
En nyfiken, självgående och lösningsorienterad inställning
God samarbetsförmåga och vilja att bidra till teamets gemensamma utveckling
Flytande svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet kring AI och maskininlärning, särskilt kopplat till datadrivna beslut
Kunskap om eventbaserade lösningsmönster, exempelvis med tekniker som Apache Kafka
Erfarenhet från mindre team eller startupmiljöer där man ofta kombinerar strategi med praktiskt genomförande
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Social
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OD1223". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9973615