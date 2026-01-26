Bli elektronikingenjör på Saab!
2026-01-26
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Är du en driven ingenjör med passion för elektronik och ett intresse för att utveckla tekniskt avancerade försvarssystem? På Saab i Karlstad söker vi nu elektronikingenjörer till vår växande utvecklingsorganisation.
Som elektronikingenjör hos oss kommer du att arbeta med spännande projekt inom hela produktens livscykel, från design och utveckling till testning och produktion. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper inom områden som analog och digital elektronik, FPGA-programmering, EMC och mycket mer. Våra elektroniksystem är utformade för att fungera under extrema förhållanden och du kommer att vara en del av att säkerställa att de uppfyller de högsta kraven på robusthet och tillförlitlighet.
För dig som vill ta ett steg vidare i din karriär finns möjlighet att ta rollen som team lead, där du leder ett mindre utvecklingsteam, driver tekniska beslut och är med och utvecklar gruppens arbetssätt och kompetens.
Hos oss på Saab får du arbeta i en innovativ och stimulerande miljö med kompetenta kollegor. Vi erbjuder ett stort utrymme för personlig och professionell utveckling och möjligheten att vara med och forma framtidens försvarsteknik.
Vi söker dig som har:
En kandidatexamen eller masterexamen inom elektronik, elektronikdesign, datateknik eller liknande område.
Några års erfarenhet av elektronikutveckling
Framtagning av kretskort med både analog- och digitaldesign
Kunskap inom begrepp som VHDL, FPGA och/eller ASIC
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
