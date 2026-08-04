Bli assistent till En cool 18-åring
Storsjöbygdens Personliga Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östersund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Östersund
2026-08-04
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storsjöbygdens Personliga Assistans AB i Östersund
, Krokom
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eller i hela Sverige
🌟 Vill du ha världens roligaste och mest meningsfulla jobb? 🌟
Krav: Körkort + egen bil och en riktigt bra arbetsmoral 🚗
👉 Djur finns i hemmet – så du behöver gilla fyrbenta kollegor! 🐾
Vi söker nu assistenter till en helt fantastisk 18-årig tjej som bor strax utanför Östersund.( 3mil) Hon är cool, har humor och tar sig fram genom livet både med manuell rullstol och elrulle – och nu vill hon ha med DIG på resan!
💫 Vem är du?
Du har:
Tålamod ✅
Humor (viktigt!) 😄
Och en rejäl dos jäklar anamma 💪
🎯 Vad innebär jobbet?
Du följer med i hennes vardag som innehåller:
Skola och taxiresor
Habilitering och sjukhus
Hemmahäng och massor av roliga aktiviteter
Alternativ Kommunikaion
👉 Vi är inte typen som ligger på soffan hela dagarna 😉
Här händer det saker!
🎉 Exempel på vad ni kan hitta på: Promenader och gungtur
Disco och bus
Baka något gott 🍪
Åka bil och hitta på äventyr
Hänga med lillebror
Högläsning (extra mysigt!) 📚
🏠 Om hemmet
Här finns hjälpmedel och taklyft – och du träffar också:
Mamma
Lillebror
Och flera pälsiga familjemedlemmar 🐶🐱
⏰ Arbetstider
Arbetet är dygnet runt med sovande jour.
Pass kan vara:
06.30–16.00
16.00–06.30
Dygnspass
Varannan vecka (jämna veckor)
🔍 Bra att veta: Utdrag ur belastningsregistret krävs
Arbetsplatsen ligger utanför kollektivtrafik → körkort + bil är ett måste
🤝 Är du nyfiken?
Vet du inte riktigt vad det innebär att vara personlig assistent? Ingen fara – hör av dig så berättar vi mer!
Det här kan vara jobbet som passar dig perfekt ✨
📩 Ansök redan idag!
Rekrytering sker löpande – vänta inte för länge!
Om oss – varför välja oss?
Vi är Storsjöbygdens Personliga Assistans AB, och hos oss är personlig assistans verkligen personlig. Det som gör oss speciella? Alla på kontoret har själva jobbat som assistenter under lång tid – vi vet hur jobbet känns på riktigt och hur viktigt det är att du får stöd och trygghet i vardagen.
Hos oss får du:
Trygghet – kollektivavtal via Fremia och Kommunal, försäkringar och pensionslösningar.
Flexibilitet – möjlighet att arbeta hos flera kunder om du vill.
Extra förmåner – som möjlighet till förmånscykel och kompetensutveckling.
Stöd och tillgänglighet – vi är alltid nära, du står aldrig ensam.
Vi har funnits sedan 2001 och bygger vår verksamhet på personlighet, erfarenhet, kunskap och tillgänglighet. Hos oss blir du en del av ett team som bryr sig – både om dig och om våra kunder.
Rekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på Storsjöbydens personliga assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på Storsjöbydens personliga assistans följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här: Personlig assistent som yrke – en webbintroduktion - Socialstyrelsen utbildning
Företagsinformation
Obligatorisk utbildning för personliga assistenter
Kvalitet och säkerhet är högt prioriterat i vårt uppdrag som assistansanordnare. Utbildning och god kunskap om arbetet som personlig assistent är grundläggande förutsättningar för utförandets kvalitet. För att kunna arbeta som personlig assistent är genomförandet av Socialstyrelsens utbildning "Personlig assistent som yrke – en webbintroduktion" ett krav för alla medarbetare inom Storsjöbygdens personliga assistans. Syftet med utbildningen är att ge god kunskap och förståelse över assistansens olika delar och för ditt viktiga arbete som personlig assistent. Utbildningen berör bland annat arbetsmiljö, dokumentation, kvalitet och olika kommunikationsmetoder för att kunna förebygga svåra situationer.
För intern registrering mejlas kursintyget till utbildning@spaab.se
. Det gäller både om du deltar i utbildningen enskilt eller tillsammans i grupp. För deltagande i grupp mejlar arbetsledaren kursintyget, deltagarlistan och datumet för utbildningstillfället till oss. Beräknad tid för genomförande är cirka 60 minuter. Utbildningen ska prioriteras och genomföras inom din första månad som anställd hos oss.
Genomför Socialstyrelsens grundutbildning här. Klicka på den gröna ikonen där det står "Registrera mig" och följ instruktionerna. I listan över kommuner väljer du "övriga". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storsjöbygdens Personliga Assistans AB
(org.nr 556551-9674), https://spaab.tidvis.se/lediga_tjanster
Öneslingan 5 (visa karta
)
832 51 HTTP://WWW.SPAAB.SE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Storsjöbygdens Personliga Assistans AB Kontakt
Personalsamordnare
Malin Håkansson malin@spaab.se 0730413391 Jobbnummer
10020557