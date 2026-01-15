Biträde - Sommar Hasses Hamngrill
2026-01-15
Just nu söker vi medarbetare till Hasses Hamngrill under sommaren men möjlighet till extrajobb under våren. Vi söker dig som har erfarenhet av service sedan tidigare och är minst 20år.
Tjänsten innefattar alltifrån att steka burgare, fritera pommes, kassaarbete, öppnings- och stängningsrutiner, städning, fylla på i godisbutiken mm. Arbetet är varierat och vi söker dig som har mycket energi, gillar att jobba med människor, vill ge en minnesvärd service till våra gäster och har ett öga för detaljer och kan ta egna initiativ. Du är även stresstålig och kan hålla många bollar i luften.
Meriterande:
Du ska helst ha kassavana och kunna steka en hamburgare.
Har du erfarenhet från typ något annat gatukök, restaurang eller café så är det kanon!
Gilla att jobba i team! Ensam är inte stark när bongarna duggar tätt.
Vara glad och framåt! Det är viktigt att ha nära till skratt (och lite trams), vi har ju kul på jobbet!
Ansvarstagande! Om det kör ihop sig är det bra att kunna visa vägen!
Kreativ! Vi älskar bra idéer som gör jobbet roligare och konceptet bättre!
Jobbet passar dig som:
Älskar att jobba med människor.
Beskrivs av dina vänner som snabb, rolig och välkomnande.
Är positiv och har ett glatt humör.
Är en god kollega.
Gillar att jobba självständigt och i grupp.
Har ett öga för att det ska vara rent och snyggt på din arbetsplats.
Gillar att jobb i högt tempo.
Är punktlig.
I tjänsten ingår:
Skapa och servera underbart goda hamburgare, glass & godis med utsikt över Kalmarsund.
Vara med och skapa god mat för våra gäster!
Låter det gutt? Då tycker vi definitivt att du ska sommarjobba här med oss!
Tjänsten pågår från mitten av juni till slutet av augusti där möjlighet till extrajobb innan sommar finns. Tjänsten under sommaren är på mellan 80-100% (du bestämmer själv).
Kallskänken i Kalmar AB
