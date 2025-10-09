Biträdande verksamhetschef till hemtjänsten
Kalmar Kommun, Omsorgsförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Kalmar Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kalmar
2025-10-09
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Välkommen till oss!
Vill du vara med och utveckla framtidens vård och omsorg i Kalmar? Vi söker nu en biträdande verksamhetschef för en tidsbegränsad anställning till hemtjänstens verksamhetsområde. Här ingår samtliga hemtjänstenheter, dagverksamhet samt närståendeanställningar.
Som biträdande verksamhetschef blir du en del av hemtjänstens ledningsgrupp, där du tillsammans med verksamhetschef och kollegor driver utvecklingen framåt. Vår vardag präglas av förändring och framtidstänk därför är det viktigt att du är uppdaterad inom verksamhetsområdet och kan arbeta strategiskt med kvalitetssäkring, verksamhetsmål, förändringsledning och omvärldsbevakning.
I ditt uppdrag ingår bland annat att:
• ersätta verksamhetschef vid frånvaro, vilket omfattar personal-, arbetsmiljö- och ekonomiansvar
• ta uppdrag och projekt delegerat av verksamhetschef
• fungera som mentor för nya chefer
• ekonomisk uppföljning och coachningKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• socionomexamen eller annan relevant akademisk utbildning
• god kunskap om de lagar och regelverk som berör tjänsten
• erfarenhet av ledarskap med fördel inom hemtjänst
• god datorvana och B-körkort
Som person är du:
• en trygg ledare med ett tillitsbaserat ledarskap
• kommunikativ, lyhörd och lösningsorienterad
• van att samarbeta såväl tvärprofessionellt som på olika organisatoriska nivåer
• engagerad och motiverande med förmågan att skapa ett positivt arbetsklimat
Tidigare chefserfarenhet inom hemtjänst eller liknande verksamhet är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att kunna komma i fråga för en anställning ska godkänt utdrag ur polisens belastningsregister "Utdrag för arbete på HVB-hem" uppvisas. Utdraget finns för beställning på polisens hemsida www.polisen.se
Rekrytering och tillsättning kan ske löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282186". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Biträdande verksamhetschef
Rebecca Jonsson 010-3523323 Jobbnummer
9547877