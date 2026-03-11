Biträdande verksamhetschef
2026-03-11
Vill du bli en del av ett härligt gäng på en arbetsplats där du kan utvecklas såväl yrkesmässigt som personligt?
Capio Vårdcentral Tomelilla är en mindre och välfungerande vårdcentral på Österlen där Capio Barnmorskemottagning och Capio BVC finns i nära anslutning på Familjecentralen Tomelilla.
Välkommen till Capio Vårdcentral Tomelilla!
Hos oss finns läkarmottagning, kurator och sjuksköterskeledda mottagningar: astma/KOL, hypertoni, diabetes, distriktssjuksköterskemottagning, riktade hälsosamtal samt provtagning/lab.
I det dagliga arbetet finns även medicinska sekreterare och receptionister som ett viktigt stöd. Med Rehabhuset i Tomelilla (fysio- och arbetsterapeut) har vi ett underleverantörsavtal, vi delar tidbok och kan boka en akuttid direkt.
Capio arbetar kontinuerligt med att utveckla nya arbetssätt. Vi strävar efter att utifrån behov kunna erbjuda patienterna tvärprofessionella bedömningar och jobbar aktivt med att använda allas kompetenser fullt ut och har t ex daglig rond där vi lyfter ärende.
Tillgänglighet, kvalitet och arbetsmiljö är viktigt för oss och vi arbetar kontinuerligt med förbättringar. Vi vill utvecklas och du har stora möjligheter att påverka. Det är korta beslutsvägar. Vi är ett stort nätverk av kollegor och kompetens tillsammans med alla Capio vårdcentraler i region sydöst.
Tomelilla buss/tågstation finns nära, ca 100 m. Det finns fri parkering i nära anslutning till arbetsplatsen.
Din roll
Är du sjuksköterska med driv, nyfikenhet och en vilja att vara med och forma framtidens primärvård? Nu söker vi en biträdande verksamhetschef som både vill arbeta kliniskt och samtidigt ta ett betydelsefullt ledarskapsuppdrag.
I rollen får du arbeta nära vår verksamhetschef - tillsammans bygger ni upp en modern, nytänkande och hållbar verksamhet. Här får du vara med från start, påverka riktningen och sätta din prägel på både arbetssätt och kultur.
Du har erfarenhet från primärvården som distriktssköterska eller sjuksköterska. Du trivs i en miljö där utveckling är en naturlig del av vardagen. Hos oss får du ett omväxlande, stimulerande och händelserikt arbete där ingen dag är den andra lik.
Som distriktssköterska hos oss växlar du mellan telefonrådgivning, chatt och mottagningsbesök - en perfekt kombination av medicinsk kompetens, service och problemlösning. Du arbetar självständigt och gör egna bedömningar, men har alltid ett engagerat team vid din sida.
Vi är en verksamhet som gärna prövar nya idéer, formar rutiner tillsammans och är lyhörda för hur primärvårdens behov förändras. Här får du vara med och påverka - både stort och smått - varje dag.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en positiv och utvecklande miljö där patienten alltid står i centrum. Här är det nära mellan idé och beslut - tack vare vår lokala självstyrning och det starka engagemanget från våra medarbetare. Du får vara med och påverka, och din röst räknas!
Samtidigt har vi tryggheten i en större organisation i ryggen, som ger stöd, möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet. Det bästa av två världar - det lilla, snabba och personliga, kombinerat med det stora och stabila.
Dessutom erbjuder vi även följande:
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje dag * Nätverk inom ditt område * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Är du distriktssköterska med driv och ett hjärta för primärvård? Då vill vi gärna träffa dig!
För att trivas och lyckas i rollen söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska. Är du dessutom vidareutbildad distriktssköterska ser vi det som ett stort plus. Du bär med dig ett genuint intresse för både personal- och budgetarbete - två viktiga delar i att tillsammans bygga en hållbar och trygg primärvård.
Som ledare är du en person som skapar riktning. Du har förmågan att, tillsammans med ledningsgruppen och våra medarbetare, formulera tydliga visioner, vässa syftet med verksamheten och omvandla det till engagemang i vardagen. Du är trygg i både person och profession, arbetar alltid med patienten i fokus och drivs av att göra verklig skillnad.
Du är noggrann, flexibel och van vid att växla tempo - från reflekterande samtal till snabba, välgrundade beslut. Du är en initiativtagande lagspelare som kombinerar struktur med värme, och som skapar ett respektfullt och tryggt bemötande för både patienter och kollegor.
Vi söker dig som är ansvarstagande, driven och som står stadigt i din integritet. Du har god affärsförståelse och kan arbeta både strategiskt och operativt. Du trivs med att utveckla andra och ser möjligheter i att utmana och förbättra invanda arbetssätt. När tempot skiftar har du lätt för att prioritera och anpassa ditt arbetssätt.
Som person är du positiv, flexibel och bekväm med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du delar våra värderingar och låter dem guida ditt arbete varje dag. För oss är din personliga lämplighet minst lika viktig som dina meriter.
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Varmt välkommen med din ansökan!
Publicerat: 2026-03-11
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
