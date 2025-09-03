Biträdande universitetslektor i Ekosystemvetenskap
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för geovetenskaper har cirka 75 medarbetare som arbetar inom ämnena naturgeografi, ekosystemvetenskap och geologi. Vi har specialiseringar inom regionalt klimat, polarklimat, paleoklimat, stadsklimat, alpin- och polarekologi, GIS och fjärranalys, hydrogeologi, geofysik, kvartärgeologi och mikrogeokemi. Våra tre prioriterade forskningsteman är "Klimat och klimatförändringar", "Jordytans processer" och "Geosfären". Institutionen är välutrustad med laboratorier, som t ex ett drönarlabb, GIS-undervisningslabb, islabb och biogeokemiskt analyslabb. För mer information om institutionen se: www.gu.se/geovetenskaper.
Institutionen driver även infrastrukturen vid Skogaryd forskningsstation (www.gu.se/geovetenskaper/skogaryd-forskningsstation).
Anställningen finansieras delvis av Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning; https://mistra.org/),
genom deras satsning "Mistra miljöforskningsledare" (https://mistra.org/nyheter/mistra-miljoforskningsledare-15-beviljade-ansokningar/).
Den biträdande universitetslektorn förväntas att aktivt delta i Mistras ledarskapsprogram.
Den biträdande universitetslektorn förväntas vara aktiv inom det strategiska forskningsområdet BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate; www.becc.lu.se),
vilket är ett samarbete mellan Lunds universitet och Göteborgs universitet.
Ämnesbeskrivning
Anställningen har specifikt fokus på koldynamik i marken i förhållande till förändringar i klimat och markanvändning, där den biträdande universitetslektorn förväntas bedriva forskning inom bildning och konsumtion av växthusgaser i mark-växt-ekosystemet, samt hur växthusgasdynamik är kopplad till markanvändning.Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Huvuduppgiften som biträdande universitetslektor är forskning (upp till 80 %) och viss undervisning (upp till 20 %). I arbetsuppgifterna ingår att skriva vetenskapliga artiklar, ansöka om extern finansiering och delta i vetenskapliga möten. Arbetsuppgifterna kan även innefatta handledning och undervisning på grund-, avancerad-, och forskarnivå, samt administrativa uppgifter.
Om den sökande inte har svenska som modersmål ges möjlighet inom anställningen att lära sig svenska för att klara kravet på nivå B2 enligt GERS ("Gemensam Europeisk Referensram för Språk").
Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i ekosystemvetenskap, naturgeografi, miljövetenskap, ekologi eller annat ämne som arbetsgivaren bedömer likvärdig för anställningen. Främst bör den komma i fråga som har tilldelats sin doktorsexamen, likvärdig utländsk examen, eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl.
Bedömningsgrunder
För anställning som biträdande universitetslektor tillämpas fakultetens bedömningsgrunder. Se bedömningsgrunderna i sin helhet i annonsen på Göteborgs univertsitets hemsida: här
För anställningen kommer vi särskilt bedöma expertisen inom bildning och konsumtion av växthusgaser i mark-växt-ekosystemet, samt erfarenhet av växthusgasdynamik kopplad till markanvändning. Djup förståelse för torvmarker och deras roll i jordsystemet är avgörande, liksom specifik kunskap om deras interaktion med de biogeokemiska kretsloppen av kol och kväve. Den framgångsrika kandidaten har bred kunskap om ekosystemprocesser och förmåga att effektivt kommunicera vetenskaplig information till beslutsfattare och allmänheten. Intresse för klimatfrågor, särskilt hur förändringar i markanvändning kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser, samt förståelse för metoder för klimatrapportering och beräkning av växthusgaser inom IPCC:s emissionsfaktorer och UNFCCC:s rapporteringssystem är meriterande. Erfarenhet av fältmätningar av växthusgaser och/eller modellering av växter och jord, samt goda kunskaper i programmering (t. ex. Python och/eller R), erfarenhet av geografiska informationssystem (GIS) och en god bakgrund inom statistik, inklusive maskininlärning är meriterande.
Särskild vikt ges till vetenskaplig kompetens och skicklighet. Förutom pedagogisk skicklighet är även samverkan med det omgivande samhället viktigt. Ledningsförmåga och administrativ skicklighet är meriterande.
Kandidaten bör ha forskningsämnesintressen som ligger i linje med de strategiska forskningsintressena för institutionen, fakulteten och BECC-programmet, samt kunna kommunicera mycket väl på engelska både muntligt och skriftligt.
Anställning
Anställningen tillträds senast 1 juli 2026, och är tidsbegränsad i 6 år. Efter prövning kan befordran ske till universitetslektor med tillsvidareanställning.
Anställningen är placerad vid Institutionen för Geovetenskaper, Göteborg, Sverige
Kontaktuppgifter för anställningen
Robert Björk, Viceprefekt för forskning, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, Professor i Ekosystemvetenskap, robert.bjork@gu.se
, Telefonnummer: +46 70 454 6541Så ansöker du
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal. För mer information om vad som ska ingå i ansökan se här.
Ansökan ska vara inkommen senast: 22 oktober 2025
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
