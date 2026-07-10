Biträdande sektionschef
Region Jönköpings län / Organisationsutvecklarjobb / Jönköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Jönköping
2026-07-10
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Regional utveckling, Sektionen för Energi & samhällsbyggande
Vill du bidra till riktning, samordning och framdrift i arbetet med energiomställning, god samhällsplanering och regional utveckling i Jönköpings län? Vi söker dig som trivs med att skapa överblick, hålla ihop processer och ge andra goda förutsättningar att lyckas. Hos oss får du en viktig roll nära sektionschef, medarbetare och samverkansaktörer i en verksamhet med många uppdrag, projekt och utvecklingsfrågor.
Rollen som biträdande sektionschef
Rollen innebär inte personalansvar, men du har en central samordnande och ledande funktion i sektionens arbete, både internt och i samverkan med andra aktörer.
Du arbetar nära sektionschef och bidrar till verksamhetsstyrning, projektportfölj, uppföljning, arbetssätt och utvecklingsprocesser. Uppdraget rör både sektionens samlade arbete och, med särskild tyngd, Energikontor Norra Smålands verksamhet.
I rollen skapar du överblick, struktur och framdrift i en verksamhet med många parallella uppdrag. Du bereder, samordnar och följer upp frågor kopplade till ledning, projekt, ekonomi, verksamhetsplanering och mötesstrukturer. Formella chefsbeslut, personalansvar, arbetsmiljöansvar och budgetansvar ligger hos sektionschef, men rollen kräver att du kan arbeta självständigt och driva processer framåt inom givna ramar.
Det här får du arbeta med
• Stödja sektionschef i ledning, planering, samordning och uppföljning.
• Utveckla interna arbetssätt, mötesstrukturer, verksamhetsplanering och gemensamma processer.
• Samordna och följa upp sektionens portfölj av projekt och uppdrag tillsammans med projektledare, projektsamordnare, controller och andra funktioner.
• Bidra i projektuppstarter, projektavstämningar, avslut, resursplanering och prioriteringar.
• Bereda underlag till interna möten och styrgrupper samt, utifrån behov, företräda sektionen eller Energikontoret.
Din blivande arbetsplats
Du blir en del av sektionen för Energi och samhällsbyggande inom Regional utveckling på Region Jönköpings län. Inom Regional utveckling arbetar vi med länets långsiktiga utveckling tillsammans med kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi och andra aktörer.
Energikontor Norra Småland är en central del av sektionen och verkar tillsammans med länets aktörer för omställningen av energisystemet i Jönköpings län. Rollen har därför en särskild koppling till Energikontorets verksamhet, samtidigt som den omfattar sektionens samlade uppdrag.
Sektionens arbete spänner över framtidens energisystem, hållbart byggande, god samhällsplanering, energi- och resurseffektivt näringsliv, hållbara transporter, transportinfrastruktur och digital konnektivitet. Vi arbetar genom projekt och uppdrag, processledning, kunskapsstöd, analys, påverkansarbete och samverkan. Hos oss blir du en del av en engagerad sektion med ett tjugotal kollegor och bred kompetens.Publiceringsdatum2026-07-10Profil
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom exempelvis samhällsvetenskap, offentlig förvaltning, projektledning, samhällsplanering, energi, miljö eller annat område som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Du har erfarenhet av att hålla ihop processer, projekt eller utvecklingsarbete i komplexa miljöer där flera aktörer, perspektiv och beroenden behöver vägas samman. Du är van att skapa struktur, driva frågor framåt och bidra till gemensam riktning även när förutsättningarna förändras.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av flera av följande områden:
• Verksamhetsstyrning, verksamhetsutveckling eller kvalificerat ledningsstöd.
• Projektledning, projektstyrning eller projektportföljhantering.
• Externfinansierad verksamhet, projektansökningar, projektuppföljning eller arbete med finansiärer.
• Offentlig sektor, regional utveckling eller politiskt styrd verksamhet.
• Samverkan mellan kommuner, regioner, myndigheter, näringsliv eller andra samhällsaktörer.
Det är meriterande om du har erfarenhet av energi- och klimatomställning, samhällsplanering, regional utveckling eller liknande frågor. Sakkompetens inom våra områden är värdefullt, men tyngdpunkten ligger på verksamhetsstyrning, projektlogik, samordning och framdrift tillsammans med andra.
Som person är du trygg, strukturerad och lyhörd. Du har helhetssyn, bygger förtroende, fångar upp behov i tid och har gott omdöme när prioriteringar behöver göras. Du trivs med att samordna och leda genom struktur, förtroende och samverkan. Du uttrycker dig tydligt och pedagogiskt på svenska, både i tal och skrift, och har ett digitalt arbetssätt som kommer naturligt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och eftersträvar mångfald och jämställdhet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder en viktig och utvecklande roll där du får bidra till några av vår tids stora samhällsfrågor: energi- och klimatomställning, god samhällsplanering och regional utveckling, med Jönköpings län som utgångspunkt.
Hos oss får du en central funktion i en engagerad verksamhet med många kompetenta kollegor. Du får arbeta nära både strategiska frågor och verksamhetens genomförande, och bidra till struktur, arbetsro och framdrift i en verksamhet med högt samhällsvärde. Du får möjlighet att påverka hur vi organiserar, samordnar och utvecklar vårt gemensamma arbete. Arbetsplatsen präglas av samarbete, nyfikenhet och engagemang för samhällsutveckling. Distansarbete är möjligt upp till två dagar i veckan, utifrån verksamhetens behov.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner.Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor om tjänsten eller vill du veta mer om vårt arbete? Kontakta Carlos Pettersson, sektionschef Energi och samhällsbyggande, på telefon 072-554 58 41 eller via e-post carlos.pettersson@rjl.se
.
Vi kan komma att påbörja urval innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 23 augusti. Intervjuer planeras att genomföras den 2 september samt 9–11 september. Kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen kallas till ett nästa steg den 17 september.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R216/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
10000073