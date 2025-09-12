Biträdande rektor till Augustenborgsskolan
2025-09-12
Dina arbetsuppgifter
Augustenborgsskolan söker en biträdande rektor men huvudansvar för högstadiet, åk 7-9.
På Augustenborgsskolan arbetar vi tillsammans för att nå våra högt ställda krav och här är samverkan i ledningsgruppen en viktig del av uppdraget för att lära av varandra och utvecklas tillsammans. I din roll är du direkt underställd rektor. Du ingår i en ledningsgrupp bestående av ytterligare tre biträdande rektorer samt en administrativ chef.
Du ansvarar både för skolpersonal och elevhälsopersonal på högstadiet. Du kvalitetssäkrar undervisningen, leder verksamheten mot goda elevresultat, utvecklar det främjande- och förebyggande arbetet samt säkerställer att det är en god lär- och arbetsmiljö på högstadiet. Du tjänsteplanerar, lägger schema och resursfördelar på ditt stadie samt bidrar i dessa delar på hela skolan. Du arbetar systematiskt tillsammans med dina medarbetare i resultat-, analys- och utvecklingsarbetet. I ledningsgruppen förväntas du ha ett helhetsperspektiv i övergripande frågor
I uppdraget ingår även samverkan med andra förvaltningar, myndigheter, vårdnadshavare, närsamhället och andra skolenheter.Kvalifikationer
Du som söker har en lärarutbildning. Pedagogisk insikt är ett krav för tjänsten vilket innebär 3 års elevnära arbete inom skolverksamhet samt minst 30 HP pedagogik. Du har erfarenhet av att arbeta på högstadiet.
Tidigare ledarerfarenhet är ett krav för tjänsten. Har du någon form av ledarutbildning är detta meriterande. För tjänsten är det meriterande med erfarenhet av elevnära skolledaruppdrag eller chefsuppdrag. Du har också erfarenhet av att leda språkutvecklande processer samt att genomföra strukturerade lektionsobservationer med god insikt i undervisning med hög kvalité. Det är meriterande med en hög digital kompetens, erfarenhet av schemaläggning och att leda EHT-arbete.
Du drivs av att arbeta systematiskt för att utveckla och följa upp resultat på din enhet men också på skolan som helhet. Du har ett tydligt resultatfokus med höga krav och förväntningar samt en god analysförmåga. Du visar på intellektuell nyfikenhet med kreativitet i arbetet. Du är tydlig och strukturerad där du ser både helheten men kan gå in på detaljnivå.
Du är en öppen, kommunikativ och transparent ledare som föredrar att arbeta som team. Får du energi av relationer, att samarbeta, säkerställa god kvalitet i undervisningen, goda elevresultat och en god lär- och arbetsmiljö? Då är du den vi söker.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Augustenborgsskolan är en grundskola belägen i stadsdelen Augustenborg i Malmö. Ett område som är känt för sina gröna initiativ och urbana hållbarhetsprojekt. Skolan har funnits sedan 1952. Det är en F-9 skola med ca 750 elever och 120 anställda. Vi är en mångkulturell skola med elever och personal från alla världens hörn. Här finns nyfikna elever med stor lust att lära.
Skolans vision är "Här lär vi tillsammans i en trygg miljö. Alla vill och alla kan". Vi har ett stort kompensatoriskt uppdrag, vilket ställer stora krav på hur vi möter våra elevers behov på bästa sätt.
Augustenborgsskolan har genom ett tydligt och tryggt ledarskap, engagerade och kompetenta medarbetare och ett systematiskt och långsiktigt utvecklingsarbete med fokus på att säkerställa en god kvalitet i undervisningen samt en trygg och lugn lärmiljö nått goda resultat. Vi har fokus på Genrepedagogik och lässtrategier samt att utveckla skolans värdegrundsarbete.
Du kommer att ingå i en mycket kompetent och drivande ledningsgrupp.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
