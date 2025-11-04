Biträdande rektor Sunnadalskolan
2025-11-04
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Sunnadalskolan är en F-9-skola med cirka 400 elever och en stark vilja att göra skillnad varje dag. Hos oss möts du av ett engagerade pedagoger som tillsammans driver skolutveckling genom kollegialt lärande och ett välfungerande tvålärarsystem. Det ger goda förutsättningar för både elevernas och pedagogernas utveckling, och skapar en stark lärandekultur i klassrummet.
Vi tror på kraften i samarbete. Därför arbetar vi nära varandra över professionsgränserna lärare, elevhälsa, fritidspersonal och skolledning med en gemensam målsättning: att se varje elev och skapa en trygg, inspirerande och inkluderande lärmiljö. Våra medarbetare kännetecknas av stort engagemang, hög kompetens och en vilja att alltid göra sitt bästa för elevernas skull.
Tillsammans skapar vi en skola där varje elev får möjlighet att växa både kunskapsmässigt och som individ. Vill du vara med och bidra till en skola där samarbete, utveckling och trygghet går hand i hand? På Sunnadalskolan får du chansen att arbeta i ett team där du både gör skillnad och själv får växa varje dagPubliceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
I din roll som biträdande rektor kommer du att ha personalansvar och visst budgetarbete. Tillsammans med rektor kommer ditt uppdrag innebära att:
* vara pedagogisk ledare och driva skolutveckling utifrån gällande styrdokument och rektors direktiv.
* ha tilldelat/delegerat ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och budget.
* ansvara för att göra uppföljningar av elever.
* arbeta med vårt systematiska kvalitetsarbete och den pedagogiska utvecklingen i hela verksamheten.
Skolledare är viktiga symboler för sin skola och har även en kommunikativ roll. Vi ställer krav på att våra ledare ska vara goda språkrör för verksamheten i medborgardialogen samt även i den interna kommunikationen. Vi ser att du är en positiv och självständig person, som vill entusiasmera elever och personal. Att ha förmågan att bygga och behålla goda relationer är en självklarhet. Arbetsgivaren ställer höga krav på professionellt bemötande.
Tjänsten som biträdande rektor omfattar 50 % och kombineras med andra uppdrag inom enheten eller förvaltningen utifrån verksamhetens behov och dina intressen på 50%.Kvalifikationer
Pedagogisk examen på högskolenivå som resulterat i lärarlegitimation samt erfarenhet av pedagogiskt arbete, samt erfarenhet av att jobba som behörig pedagog inom skola, förskola eller vuxenutbildning. Det är önskvärt att du har kunskap om regelverk och systematiskt kvalitetsarbete som styr relevant verksamhetsform inom skola.
Vi ser det som meriterande att du har påbörjad eller genomförd rektorsutbildning alternativt annan chefs- eller ledarskapsutbildning. Har du erfarenhet av att arbeta som skolledare med ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi är det meriterande. Vi söker dig som har förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du kan anpassa dig till förändringar och hantera utmaningar för att nå resultat och uppsatta mål. Du är kommunikativ och tydlig samt har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Kontakt
Rektor
Jessica Berg jessica.berg@karlskrona.se 0455-30 37 61 Jobbnummer
