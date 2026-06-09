Biträdande rektor Hidinge skola F-6
Lekebergs kommun, Hidinge skola F-6 / Pedagogchefsjobb / Lekeberg Visa alla pedagogchefsjobb i Lekeberg
2026-06-09
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Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasium samt vuxenutbildning. I vår förvaltning arbetar för närvarande drygt 200 medarbetare.
Vi lägger grunden för det livslånga lärandet genom att erbjuda trygg omsorg och stimulerande lärmiljöer. Vi arbetar aktivt med vägledande samspel och utgår från barnens och elevernas förutsättningar och deras personliga förmågor.
Vi arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar för en trygg och lyckad skolgång. Vi erbjuder våra barn och ungdomar en meningsfull fritid genom våra fritidsverksamheter.
Hidinge skola är en F-6 skola med cirka 350 elever och 35 medarbetare. Skolan ligger vid Lanna ca 20 km utanför Örebro. Skolan är organiserad i fyra arbetslag; två arbetslag i F-3, 4-6 och fritidshem. Vår skola strävar efter en hög delaktighet och en god arbetsmiljö där ett helhetstänk prioriteras.Publiceringsdatum2026-06-09Övrig information
Vissa tjänster är säkerhetsklassade, därför kan även en säkerhetsskyddsintervju komma att bli aktuell i rekryteringsprocessen. För vissa tjänster kräver vi utdrag ur belastningsregister och uppvisande av B-körkort. Giltig legitimation ska uppvisas om du blir kallad till intervju.
Vi har aktivt valt våra rekryteringskanaler och undanber oss därför direktkontakt med rekryterings-och bemanningsföretag samt annonsförsäljare i samband med denna rekrytering.
1 plats(er). Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som drivs av viljan och engagemanget att fortsätta utveckla vår verksamhet. I uppdraget som biträdande rektor har du ett spännande, omväxlande och ansvarsfullt arbete. Du arbetar övergripande för förbättrade skolresultat, lika möjligheter för alla att uppnå kunskapsmålen samt ett systematiskt förbättringsarbete som stärker lärandet.
I nära samarbete med rektor kommer du att leda arbetet med den pedagogiska utvecklingen, skolans organisation och ekonomi. .
I tjänsten som biträdande rektor ingår verksamhets- och personalansvar för fritidsverksamhet och resurspersonal. I uppdraget ingår pedagogisk utveckling, elevhälsofrågor, kompetensutveckling, personalfrågor, ekonomi och andra vanligtvis förekommande arbetsuppgifter. Du har ett verksamhetsnära ansvar med lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar och arbetar för att uppnå de mål vi tillsammans har satt upp.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har högskole-/universitetsutbildning med pedagogisk inriktning som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget
• är väl förtrogen med grundskolans uppdrag och styrdokument
• har god digital förmåga och vana av att använda digitala verktyg i arbetet
• kan uttrycka dig väl i tal och skrift
• har ledarerfarenhet.
Vi ser gärna att du har intresse och erfarenhet av ekonomi.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• vägledande samspel (ICDP).
Som person är du kreativ, nytänkande och uppmuntrar till kollegialt lärande. Du stimuleras av utmaningen att, tillsammans med rektor, leda utvecklingsarbetet inom skolan och har en vilja att se möjligheter till lösningar och förbättringar. Du är en engagerad och inspirerande ledare som är bra på att se dina medarbetare och tillsammans med dem gärna utvecklar nya lösningar och samarbeten samt utgör en betydande del i genomförandet.
För att klara rollen behöver du vara flexibel och kunna arbeta operativt i kombination med strategiskt arbete. Du behöver ha ett brett perspektiv på de frågor som du kommer i kontakt med samt kunna ta initiativ och eget ansvar för att uppnå goda resultat.
Du har en förmåga att möta människor där de befinner sig och ser deras utvecklingspotential. Du är bra på att prioritera, vågar fatta beslut och tar ansvar för dessa. Vidare vill vi att du har en god förmåga till samarbete likaväl som självständigt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi begär ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
Om rekryteringsprocessen
Tid har avsatts 25 & 26 juni för en digital första träff, intervjuer på plats i Fjugesta kommer preliminärt att hållas 4 & 5 augusti. På grund av semestertider blir processen något längre men vi hoppas att du är intresserad av att jobba hos oss och ser möjligheten och resan som spännande!
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328826". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs Kommun
(org.nr 212000-2981)
Bangatan 7 (visa karta
)
716 81 FJUGESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lekebergs kommun, Hidinge skola F-6 Kontakt
Rektor
Vedad Vrana vedad.vrana@lekeberg.se 0585-482 52 Jobbnummer
9956255