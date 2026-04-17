Biträdande rektor Gullhögskolan
Vårgårda kommun - här lyckas vi tillsammans!
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar invånarnas förväntningar. Med utgångspunkt i vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.
I Vårgårda kommun arbetar vi tillsammans med fokus på verksamhetens syfte och invånarnas behov. Vi vill vara en plats där drömmar kan bli verklighet, där trygghet och aktivitet går hand i hand och där alla kan känna sig hemma. Tillsammans fortsätter vi att utveckla en kommun där det är gott att leva, bo och verka!
Grundskolan är något av det finaste och viktigaste vi har i Sverige. Vi ger alla - precis alla - just en bra grund att stå på med kunskaper och färdigheter att nyttja och bygga vidare på i livet. Det skapar förutsättningar för varje elev, bygger vårt samhälle stadigt och verkar för en stark demokrati.
Länge har människan fört vidare sina kunskaper till nästa generation genom att den som redan kan lär den som ännu inte erövrat kunskapen. Vilken gåva och skatt det är. Det är också ett stort ansvar när det är lagstadgat och organiserat att alla ska få möjligheten, som det är i svensk skola. Alla elever har rätt att lära sig kunskaper och utvecklas i skolan och det under tid som ska vara trygg och trivsam. Det tar vi på stort allvar.
Gullhögskolan är Vårgårda kommuns högstadieskola. Här genomför kommunens alla grundskoleelever gemensamt sista etappen av grundskolan. I åk 7-9 går det c:a 400 elever fördelat på 16 klasser och en särskild undervisningsgrupp. Elever och personal är organiserade i arbetslag med 2-3 klasser i samma årskurs i respektive lag. Lärarna ingår också i ämneslag för samarbete och utveckling inom ämnet. Elevhälsoteamet består av 1-2 personer per profession. Från teamet finns två förgreningar - spec-teamet och sociala teamet. Vi har också en skolvärd, vaktmästare, skolbibliotekarie och skolbibliotekspersonal, administratör och skolledning.
Under paraplyet Gullhögskolan, finns - förutom Gullhögskolans högstadium i grundskolan - också kommunens anpassade grundskola. Den är i dagsläget fysiskt lokaliserad till två skolor, men kommer inom kort att flytta in i nya, fina lokaler - bättre anpassade för målgruppens behov. Det är vi glada för.
Vi ansvarar också för kommunens nyanlända elever med förberedelsegrupp, studiehandledning och modersmålsundervisning. Förberedelsegruppen befinner sig i Gullhögskolans lokaler.
Ledningen för verksamheterna ovan består av en rektor. Under rektor finns tre biträdande rektorer. En ansvarar för anpassad grundskola och en ansvarar för verksamheten nyanlända. Ytterligare en verkar som stöd till rektor och de andra två biträdande rektorerna.
Nu ska en av våra biträdande rektorer flytta till en annan del av landet och vi söker dig som - lika mycket som vi - vill utveckla Gullhögskolan, säkerställa en skola av hög kvalitet på vetenskaplig grund för eleverna och en arbetsplats med goda förutsättningar för personalen att göra just det viktiga arbetet.
1 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-17
Vi söker dig som vet vikten av att skolans personal och ledning har bra förutsättningar att utföra sitt arbete, så att eleverna kan få just en högkvalitativ skolgång. Maskineriet ska vara väloljat och det är du som har den funktionen. Det är ett ansvarsfyllt och viktigt arbete.
Du kommer att arbeta nära rektor, biträdande rektor och skoladministratören. Tjänsten är i stor utsträckning administrativ, men också väldigt operativ i det dagliga arbetet. Det innebär att det är stor variation i dina arbetsuppgifter. Du behöver kunna prioritera och vara flexibel, ta uppdrag med deadline, genomföra och återkoppla, men också själv se vad som behöver göras och planera självständigt inom ramen för ditt ansvarsområde.
* Lärarutbildning och flerårig erfarenhet i läraryrket
* Flerårig erfarenhet av schemaläggning på högstadiet
* Skicklig inom matematik och ekonomi
* Datorvana med erfarenhet av flera program och system inom skolan
* Erfarenhet av lednings- och/eller utvecklingsarbete, ex som arbetslagsledare, ämneslagsledare eller delaktig i skolutvecklingsgrupp eller annat likvärdigt
* Kunskap om vikarietillsättning och organisation
* Analysförmåga och lösningsfokuserad
* Du är organiserad och strukturerad
Meriterande:
* Baskunskaper om science of learning/kognitionsvetenskap om lärande och undervisning
* Bra på att skapa, underhålla och upprätthålla relationer
* Kunskap om skollagen
* Kunskap om arbetsrätt
* Du kan gasa när det behövs men kan också sätta gränser för dig själv och vet vikten av balans mellan jobb och fritid
Framför allt du gillar högstadieelever med allt vad det innebär och du trivs i skolmiljön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Till vissa av kommunens tjänster krävs det ett utdrag från misstanke- och belastningsregister innan anställning kan ske. Vi kommer därför efterfråga detta av dig som erbjuds anställning hos oss i Vårgårda Kommun. Utdraget får inte vara äldre än 6 månader.
