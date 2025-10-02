Biträdande rektor Frejaskolan
2025-10-02
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.Tjänsten är placerad på barn- och utbildningsförvaltningen. Vi bedriver lagstadgad verksamhet i form av förskola, grundskola, anpassad grundskola och elevhälsa. Inom förvaltningens ansvarsområde finns dessutom kulturskola, fritidsgårdsverksamhet, öppen förskola och kommunens kostenhet. Förvaltningen arbetar på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.

Arbetsuppgifter
Nu söker Frejaskolan en biträdande rektor till med huvuduppdraget att utmana och stötta pedagogerna i deras kollegiala- och individuella yrkesutveckling, med fokus på ökad kvalitet i undervisningen. Vår vision är att skapa regionens bästa utbildningsverksamhet där alla barn, unga och vuxna ges möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vill att eleverna på Frejaskolan ska må bra, vilja vara här och utvecklas så långt det är möjligt i sitt lärande. Därför behöver eleverna känna att du vill dem väl.
Uppdragsbeskrivning
Som biträdande rektor har du ansvaret att stötta skolans pedagoger och medarbetare med kvalitets- och utvecklingsarbete på organisations-grupp- och individnivå. Du leder och driver den pedagogiska utvecklingen i nära samarbete med skolledning och medarbetare. I din roll ingår även att kontinuerligt följa nationell och internationell forskning inom verksamhetsområdet. Ditt mål och uppdrag är att göra pedagogerna skickligare i sina undervisningsuppdrag så att fler elever lär sig mer.
I uppdraget ingår givetvis olika administrativa uppgifter som behövs för att sköta det dagliga arbetet såsom dokumentation, hantera olika system, schemaläggning etc. Elevhälsoarbete ingår som en naturlig del i arbetet.Kvalifikationer
Du har lärarbakgrund, gärna förstelärarerfarenhet och/eller arbete som specialpedagog och har undervisat elever och handlett lärare utifrån erfarenhets- och evidensbaserad kunskap om framgångsrik undervisning. Du kan ge uttryck för ett starkt engagemang för barn- och elevers lärande och ge exempel på framgångsrik undervisning utifrån dina egna erfarenheter. Vi ser också att du arbetat som skolledare och har vana att möta både elever, medarbetare och vårdnadshavare i deras behov.
Du är tydlig i ditt ledarskap, lyhörd, har god förmåga till kommunikation och dialog samt har lätt för att bygga förtroende. Du kan leda pedagogiska processer, är strukturerad och organiserad, men framför allt har en förmåga att bidra till lärares förändrade förståelse och ökad kvalitet i undervisningen. Du tar ansvar för dina arbetsuppdrag och följer upp dem tills de är slutförda samt ansvarar för den återkoppling som behövs. Du är flexibel samt kan växla perspektiv, prioritera och lägga fokus där det bäst behövs. Du är lösningsinriktad och prestigelös och har alltid verksamhetens bästa i fokus. Du har lätt för att samarbeta likväl som du kan arbeta självständigt. Du är väl insatt i LGR 22.
Meriterande är om du också har använt schemaläggningsprogram och andra vanligt förekommande system i skolan alternativt är intresserad av att lära dig.
Vi lägger störst vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
