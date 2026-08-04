Biträdande rektor F-9 i Solna
Raoul Wallenbergskolorna AB / Pedagogchefsjobb / Solna Visa alla pedagogchefsjobb i Solna
2026-08-04
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Raoul Wallenbergskolorna (RWS) är en friskolekoncern under stark utveckling. Vår vision är att varje enskilt barn och elev i våra verksamheter ska utveckla sin fulla potential, nå goda studieresultat och utvecklas både kunskapsmässigt och karaktärsmässigt.
RWS har en stark värdegrund inspirerad av Raoul Wallenbergs goda gärning. Ledorden ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft genomsyrar allt som sker i våra förskolor och skolor. Raoul Wallenbergskolan Järvastaden och Bagartorp bildar tillsammans en sammanhållen skolorganisation för elever från förskoleklass till årskurs 9. Nu söker vi en biträdande rektor som vill vara med och utveckla vår gemensamma F–9-verksamhet. I uppdraget ingår ett särskilt ansvar för elevhälsoarbetet och arbetet med särskilt stöd samt ett övergripande ansvar för årskurs 6.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och relationsskapande ledare med erfarenhet av pedagogiskt ledarskap och elevhälsoarbete inom grundskolan. Du vill göra positiv skillnad för alla elever och har ett starkt engagemang för att skapa tillgängliga lärmiljöer där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Du har erfarenhet av att leda processer inom elevhälsa och särskilt stöd samt god kunskap om dokumentation, uppföljning och skolans styrdokument. Du arbetar strukturerat och systematiskt och har förmåga att omsätta analyser och identifierade behov till konkreta förbättringar i verksamheten.
Som ledare är du lyhörd och tydlig och har samtidigt mod att fatta beslut, hålla riktning och driva utvecklingen framåt. Du skapar förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och medarbetare och ser samverkan mellan olika professioner som en självklar framgångsfaktor. Du har förmåga att vara en närvarande ledare på båda skolorna och att skapa sammanhang och samsyn i en verksamhet som bedrivs på två platser.
Du ingår i respektive skolas ledningsgrupp och arbetar nära rektorerna, elevhälsoteamen och övriga medarbetare för att utveckla verksamheten och skapa en tydlig röd tråd och långsiktigt hållbara arbetssätt.
Ditt uppdrag
I rollen har du ett särskilt ansvar för att leda, samordna och utveckla elevhälsoarbetet på båda skolorna i nära samarbete med rektorerna och elevhälsoteamen. Du leder och följer upp processer kring extra anpassningar, utredningar om särskilt stöd och åtgärdsprogram samt bidrar till att skapa gemensamma och hållbara arbetssätt inom F–9-verksamheten.
Du har ett övergripande ansvar för årskurs 6 och arbetar nära arbetslag, mentorer och elevhälsa för att stärka elevernas trygghet, studiero och måluppfyllelse. I ansvaret ingår att följa årskursens resultat och behov, leda relevanta utvecklingsprocesser samt samverka med elever och vårdnadshavare.
Du bidrar till skolornas systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbete och stöttar medarbetarna i arbetet med styrdokument, dokumentation och uppföljning.
Vi söker dig som har pedagogisk högskoleutbildning, lärarlegitimation och erfarenhet av arbete inom grundskolan. Du har erfarenhet av pedagogiskt ledarskap eller andra arbetsledande uppdrag samt god kunskap om skolans styrdokument och relevant lagstiftning. För uppdraget krävs erfarenhet av elevhälsoarbete och processer kring särskilt stöd, liksom god organisatorisk förmåga och vana att arbeta strukturerat och systematiskt. Du uttrycker dig mycket väl på svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har arbetat som biträdande rektor och har genomfört eller påbörjat rektorsutbildningen. Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete, förändrings- och utvecklingsarbete samt kunskap om tjänstefördelning, schemaläggning och resursplanering är också meriterande.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, din förmåga att leda och att du är en person som från djupet av ditt hjärta brinner för att ge barn en god start i livet.
Kom och utvecklas med oss!
För att trivas och lyckas i uppdraget tror vi att du, utöver din formella kompetens:
har ett tydligt, tillitsfullt och närvarande ledarskap och är trygg i att fatta beslut och driva processer framåt
har förmåga att skapa förtroendefulla relationer och god samverkan mellan olika professioner
kan skapa närvaro, sammanhang och samsyn i en verksamhet som bedrivs på två platser
arbetar strukturerat och lösningsfokuserat samt kan analysera verksamhetens behov och omsätta dem i konkreta förbättringar
leder genom delaktighet, tillit och engagemang samtidigt som du kan hålla riktning
vill bidra till skolutvecklingen både lokalt och inom koncernen
ser trygghet, studiero och tillgängliga lärmiljöer som viktiga förutsättningar för elevernas lärande och utveckling
Vill du bli en del av vår gemensamma F–9-verksamhet?
Då kan vi erbjuda dig:
en god arbetsmiljö där olika perspektiv tas till vara och respekteras
ett nära samarbete med rektorer och ledningsgrupper på båda skolorna
engagerade kollegor och ett starkt fokus på elevernas lärande och utveckling
kollegialt lärande och goda möjligheter till professionell utveckling
möjlighet att utvecklas inom koncernen
friskvårdsbidrag
kostnadsfri pedagogisk lunch
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställning.
Tillträde sker 19 oktober 2026 eller enligt överenskommelse.
Låter det som spännande uppdrag, som passar dig? Läs mer om oss på: www.raoulwallenbergskolan.se
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/Publiceringsdatum2026-08-04Så ansöker du
Du söker tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Skicka gärna din ansökan så snart du kan då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är den 21 augusti 2026.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8161915-2129675". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Raoul Wallenbergskolorna AB
(org.nr 556674-0113), https://jobb.raoulwallenbergskolan.se
Fridensborgsvägen 100 (visa karta
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170 62 SOLNA Jobbnummer
10022050