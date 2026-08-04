Taxiförare sökes-Färdtjänst,Sjukresor,Flygplatstransporter samt Uber & Bolt
Azeem Transport AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-08-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Azeem Transport AB i Göteborg
Taxiförare sökes – Färdtjänst, Sjukresor, Flygplatstransporter samt Uber & Bolt
Vi söker nu engagerade och serviceinriktade taxiförare till vårt växande taxibolag i Göteborgsområdet.
Vårt huvudsakliga uppdrag är att utföra Färdtjänst och Sjukresor, där du hjälper människor att resa tryggt, säkert och i tid till exempelvis vårdbesök, behandlingar och andra viktiga resor. Utöver detta erbjuder vi även körningar via Uber och Bolt samt flygplatstransporter till och från Landvetter Airport, vilket ger möjlighet till fler uppdrag och en varierad arbetsdag.
Du kör moderna, välutrustade elbilar som ger en bekväm arbetsmiljö och bidrar till en hållbar framtid.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Huvudsakligen körningar inom Färdtjänst och Sjukresor
Kompletterande körningar via Uber och Bolt
Flygplatstransporter till och från Landvetter Airport
Provisionsbaserad ersättning med goda förtjänstmöjligheter
Nya och moderna elbilar
Heltid eller deltid – flexibla arbetstiderDina arbetsuppgifter
Utföra Färdtjänst- och Sjukresor med hög kvalitet och punktlighet
Hjälpa resenärer på ett tryggt, professionellt och respektfullt sätt
Säkerställa ett gott bemötande och hög servicenivå
Köra flygplatstransporter vid behov
Utföra körningar via Uber och Bolt när det passar verksamheten
Ansvara för att fordonet hålls rent och välsköttKvalifikationer
Taxiförarlegitimation (krav)
Serviceinriktad, ansvarstagande och pålitlig
God kommunikationsförmåga och ett professionellt bemötande
Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska
Erfarenhet av Färdtjänst och/eller Sjukresor är meriterande
Erfarenhet av Uber och Bolt är meriterande men inget krav
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för människor varje dag
Stabil tillgång till uppdrag inom Färdtjänst och Sjukresor
Extra intjäningsmöjligheter genom Uber, Bolt och flygplatstransporter
Attraktiv provisionsmodell
Moderna elbilar med låga driftkostnader
En trygg arbetsgivare med långsiktiga uppdrag
Flexibla arbetstider och goda utvecklingsmöjligheterSå ansöker du
Välkommen med din ansökan via Arbetsförmedlingen eller kontakta oss direkt.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30
E-post: Azeemtransportab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Azeem Transport AB
(org.nr 559546-3752)
Jupitergatan 28 Lgh 1002 (visa karta
)
415 64 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10022028