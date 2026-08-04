Taxiförare sökes-Färdtjänst,Sjukresor,Flygplatstransporter samt Uber & Bolt

Azeem Transport AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-08-04


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Taxiförare sökes – Färdtjänst, Sjukresor, Flygplatstransporter samt Uber & Bolt
Vi söker nu engagerade och serviceinriktade taxiförare till vårt växande taxibolag i Göteborgsområdet.
Vårt huvudsakliga uppdrag är att utföra Färdtjänst och Sjukresor, där du hjälper människor att resa tryggt, säkert och i tid till exempelvis vårdbesök, behandlingar och andra viktiga resor. Utöver detta erbjuder vi även körningar via Uber och Bolt samt flygplatstransporter till och från Landvetter Airport, vilket ger möjlighet till fler uppdrag och en varierad arbetsdag.
Du kör moderna, välutrustade elbilar som ger en bekväm arbetsmiljö och bidrar till en hållbar framtid.

Publiceringsdatum
2026-08-04

Om tjänsten
Huvudsakligen körningar inom Färdtjänst och Sjukresor

Kompletterande körningar via Uber och Bolt

Flygplatstransporter till och från Landvetter Airport

Provisionsbaserad ersättning med goda förtjänstmöjligheter

Nya och moderna elbilar

Heltid eller deltid – flexibla arbetstider

Dina arbetsuppgifter
Utföra Färdtjänst- och Sjukresor med hög kvalitet och punktlighet

Hjälpa resenärer på ett tryggt, professionellt och respektfullt sätt

Säkerställa ett gott bemötande och hög servicenivå

Köra flygplatstransporter vid behov

Utföra körningar via Uber och Bolt när det passar verksamheten

Ansvara för att fordonet hålls rent och välskött

Kvalifikationer
Taxiförarlegitimation (krav)

Serviceinriktad, ansvarstagande och pålitlig

God kommunikationsförmåga och ett professionellt bemötande

Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska

Erfarenhet av Färdtjänst och/eller Sjukresor är meriterande

Erfarenhet av Uber och Bolt är meriterande men inget krav

Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för människor varje dag

Stabil tillgång till uppdrag inom Färdtjänst och Sjukresor

Extra intjäningsmöjligheter genom Uber, Bolt och flygplatstransporter

Attraktiv provisionsmodell

Moderna elbilar med låga driftkostnader

En trygg arbetsgivare med långsiktiga uppdrag

Flexibla arbetstider och goda utvecklingsmöjligheter

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via Arbetsförmedlingen eller kontakta oss direkt.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30
E-post: Azeemtransportab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Azeem Transport AB (org.nr 559546-3752)
Jupitergatan 28 Lgh 1002 (visa karta)
415 64  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10022028

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