Järvaskolan söker lärare i spanska
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2026-08-04
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Nu utökar vi vårt team och söker en lärare i Spanska.
Vi erbjuder dig att:
• vara en del av ett team med engagerade pedagoger och visionärer som tillsammans driver en unik skola
• bidra till att skapa uttrycksfulla, kreativa och inkluderande lärmiljöer
• arbeta nära eleverna och inspirera dem till mod och självkänsla genom musik Publiceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
Du ska vara flytande i spanska och ha god kunskap i svenska.
Meriterande
Du arbetar kreativt och lockar fram elevernas uttrycksförmåga
Du har erfarenhet av ensemblespel, ljudteknik eller digitala verktyg i undervisningen
Du är samarbetsvillig, initiativrik och trygg i din ledarroll
Formalia
Tjänsten är en behovsanställning med start läsår 2026.
Ansök snarast – urval sker löpande.
Bakgrundsbeskrivning
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Järvaskolan är en högstadieskola där personalen genom sitt ledarskap och sin passion för ungas utveckling arbetar för att motivera och inspirera dem att nå nya höjder.
Förutom skolans personal är personer från näringslivet, offentlig sektor och ideella organisationer viktiga i skolans förebildsarbete.
En stark känsla av gemenskap, förtroende och vilja genomsyrar hela verksamheten, både bland personal, elever och deras familjer.
Vi har identifierat fyra framgångsfaktorer för vår skola:
• Stark gemenskap som ger mod
• Höga förväntningar och tydliga krav
• Nära samverkan med företag och civilsamhälle
• Personlig utveckling
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Vi söker dig som har lärarutbildning för grundskola med behörighet att undervisa i spanska i årskurs 7-9.
Annat som är meriterande:
• Du förstår värdet i att göra din undervisning stimulerande för eleverna. Du kan samarbeta med andra ämneslärare och skolans samarbetspartners, i syfte att ta fram och utveckla projekt som göra undervisningen relevant och lärorik.
• Du har vana och kunskap att hantera skol-it-plattformar.
• Du har höga förväntningar på dina elever, tror på att alla kan lyckas och är beredd på att skapa de förutsättningar som krävs för att elever utvecklar sin förmåga och potential.
• Du har ett professionellt och tillmötesgående bemötande i din kontakt med elever och vårdnadshavare samtidigt som du är lyhörd och tålmodig.
Formalia
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Tjänsten gäller från och med HT 2026.
Sök snarast möjligt - ansökningar behandlas löpande!
Järvaskolan är en grundskola i Kista beläget nordväst om Stockholm, med målet att alla barn når kunskapsmålen och blir engagerade samhällsmedborgare.
Vi söker dig som genuint tror på den potential alla elever besitter och som förstår vad som krävs för att frigöra den potentialen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järvaskolan AB
(org.nr 556957-2315)
Isafjordsgatan 30 C (visa karta
)
164 40 KISTA Arbetsplats
Järvaskolan Kontakt
Admin/Ekonomi
Administratör Järvaskolan info@jarvaskolan.se Jobbnummer
10022030