Ditt nästa jobb kan börja här - Exaltera Marketing söker säljare i Vadstena
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Vadstena Visa alla säljarjobb i Vadstena
2026-08-04
, Motala
, Mjölby
, Karlsborg
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exaltera Marketing AB i Vadstena
, Motala
, Mjölby
, Ödeshög
, Boxholm
eller i hela Sverige
Letar du efter ett jobb där du får utvecklas, träffa nya människor och vara en del av ett team som vill framåt? Hos Exaltera Marketing får du möjligheten att lära dig försäljning från grunden, utveckla nya färdigheter och skapa erfarenheter som följer med dig länge.
Vi söker nu nya säljare med utgångspunkt i Vadstena.
Mer än bara ett jobb
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du med personliga kundmöten där du representerar välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Genom event, kampanjer och kundmöten skapar du kontakt med människor och hjälper dem att hitta lösningar som passar deras behov.
Det här är en roll för dig som gillar att utvecklas genom praktisk erfarenhet. Du får chansen att bygga upp ditt självförtroende, förbättra din kommunikation och lära dig hur framgångsrik försäljning fungerar.
Med utbildning, coachning och stöd från ditt team får du alla verktyg du behöver för att lyckas.
Du utgår från vårt kontor i Vadstena och blir en del av en arbetsmiljö där vi peppar varandra, delar erfarenheter och har roligt samtidigt som vi arbetar mot gemensamma mål.
Vi erbjuder
Garantilön kombinerad med en attraktiv provisionsmodell
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och praktisk säljutbildning
Kontinuerlig coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa inom företaget
En arbetsplats med stark gemenskap och positiv energi
Vi gillar att uppmärksamma framgång
När du lägger ner engagemang och når dina mål vill vi uppmärksamma det. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar och bonusaktiviteter där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort
Andra attraktiva priser
Vi söker dig som
Är social och tycker om att möta nya människor
Har en positiv inställning och vill utvecklas
Gillar att sätta upp mål och arbeta mot dem
Är engagerad och tar ansvar
Vill vara en del av ett team där alla hjälper varandra att lyckas
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Vi tror att rätt inställning, energi och viljan att lära sig är det viktigaste för att lyckas hos oss.
Ansök idag
Vill du ha ett jobb där du får utvecklas, bygga erfarenhet och skapa nya möjligheter för framtiden?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Vadstena. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
592 32 VADSTENA Jobbnummer
10022019