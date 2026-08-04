Starta din utvecklingsresa med Exaltera - vi söker säljare i Mjölby
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Mjölby Visa alla säljarjobb i Mjölby
2026-08-04
, Boxholm
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, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exaltera Marketing AB i Mjölby
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Ödeshög
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du får utvecklas snabbt, möta nya människor och känna att din egen insats gör skillnad? Hos Exaltera Marketing får du möjligheten att bygga erfarenhet, utveckla nya färdigheter och bli en del av ett team som drivs av framgång och gemenskap.
Vi söker nu nya säljare med utgångspunkt i Mjölby.
En möjlighet att växa varje dag
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du med personliga kundmöten där du representerar välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Genom event, kampanjer och kunddialoger hjälper du människor att hitta lösningar som passar deras behov.
Du får en varierad vardag där du utvecklar din kommunikation, ditt självförtroende och din förmåga att skapa relationer. Här får du chansen att utmana dig själv, lära dig försäljning från grunden och se tydliga resultat av ditt arbete.
Du utgår från vårt kontor i Mjölby och blir en del av ett team där vi arbetar tillsammans, stöttar varandra och skapar en miljö där alla får möjlighet att lyckas.
Det här får du hos oss
Garantilön kombinerad med en attraktiv provisionsmodell
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Gedigen introduktion och praktisk säljutbildning
Löpande coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa inom företaget
En arbetsplats med stark lagkänsla och positiv energi
Vi belönar engagemang
Vi tror på att uppmärksamma personer som visar driv och vilja att utvecklas. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar och bonusaktiviteter där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort
Andra attraktiva priser
Vi söker dig som
Är social och gillar att skapa nya kontakter
Har energi och en vilja att utvecklas
Trivs med att arbeta mot mål
Är engagerad och tar ansvar
Vill vara en del av ett team där man lyfter varandra
Tidigare erfarenhet inom försäljning är inget krav. Vi tror att rätt inställning, motivation och viljan att lära sig är det som skapar framgång.
Ta nästa steg idag
Vill du ha ett arbete där du får utvecklas, bygga erfarenhet och skapa möjligheter för framtiden?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Mjölby. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
595 44 MJÖLBY Jobbnummer
10022020