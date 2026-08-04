Säljledare till Sportshopen i Umeå
Swedemount Sportswear & Fashion AB / Butikssäljarjobb / Umeå Visa alla butikssäljarjobb i Umeå
2026-08-04
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Om oss på Swedemount💙
Vi är ett värderingsstyrt bolag som jobbar med "ownership", "communication", "teamwork" och "winners" för att främja en kultur som kort och gott innebär "We make things happen"! Vi värderar våra medarbetare högt och tror på att varje person bidrar med något viktigt. Vid en intervju berättar vi gärna mer om vårt arbete för att bli en ännu bättre arbetsgivare.
Nu söker vi en Säljledare till Sportshopen i Umeå!
Om rollen
Brinner du för försäljning, ledarskap och mötet med människor? Är du intresserad av sport och friluftsliv och motiveras av att utveckla både människor och resultat? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en engagerad och driven säljledare till vår butik i Umeå. Hos oss blir du en del av ett härligt team där vi tillsammans arbetar för att skapa inspirerande kundmöten och nå våra gemensamma mål.
Som säljledare har du en viktig roll i butikens dagliga verksamhet. Du stöttar butikschefen i den dagliga driften, är en förebild för teamet och bidrar till att skapa en inspirerande butik där både kunder och kollegor trivs. Vi erbjuder ett roligt och varierande arbete i ett expansivt företag med stort fokus på gemenskap, service och försäljning. Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
I rollen som säljledare kommer du bland annat att arbeta med:
Stötta butikschefen i den dagliga driften och bidra till ett engagerat och välfungerande team
Introducera, utbilda och vidareutveckla nya och befintliga medarbetare
Ge kontinuerlig feedback och stötta kollegor i deras utveckling
Kundservice och försäljning
Aktivt arbeta med merförsäljning och bidra till att butikens försäljningsmål uppnås
Följa upp försäljning och relevanta nyckeltal
Säkerställa en hög påfyllnadsgrad, god varuvård och en inspirerande varuexponering
Bidra till ett välfungerande varuflöde samt följa upp eventuella avvikelser i varusaldon
Medverka i butikens planering och bidra till att både kortsiktiga och långsiktiga mål uppnås
Kassaarbete, uppackning och övrigt förekommande arbetsuppgifter i butik
Du möter alltid våra kunder med ett leende och bidrar till att skapa den bästa möjliga köpupplevelsen.
Vem är du?
Vi söker dig med erfarenhet av försäljning inom detaljhandeln som trivs i ett högt tempo och har ett stort engagemang för försäljning och kundservice.
Du motiveras av att inspirera och utveckla andra och trivs i en roll där du får vara en förebild för dina kollegor. Du har ett naturligt driv, tar egna initiativ och tycker om att dela med dig av dina kunskaper. Har du utbildning inom försäljning eller tidigare erfarenhet av en ledande roll är det meriterande.
Som person är du engagerad, serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga. Du brinner för att skapa en god kundupplevelse och drivs av att utveckla både teamet och verksamheten. Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning om 80 % som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetstiderna varierar och innefattar arbete under såväl vardagar som kvällar och helger.
Vi tillämpar lön enligt kollektivavtal med Handelsanställdas förbund.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR.
Som en del av rekryteringsprocessen kan vi komma att genomföra kreditupplysning samt begära utdrag ur belastningsregistret.
I rekryteringsarbetet för den här tjänsten har vi tagit ställning till externa rekryterings- och marknadsföringskanaler. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Jamila Rindelöv, jamila.rindelov@sportshopen.com
Varmt välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Swedemount Sportswear & Fashion AB startade år 1991 och har idag 23 butiker under namnet Sportshopen samt en butik under namnet Bazar. I Sörred utanför Göteborg har vi vårt 20 000 kvm automatiserade lager och kontor. I Grebbestad på västkusten ligger även vårt huvudkontor och vår störta butik som är Nordens största sportbutik på 14 000 kvm.
Våra butiker finns belägna runt om i Sverige, från norr till söder med en växande E-handel som även sträcker sig mot den europeiska marknaden. Sportshopen tillhör idag en av de större enskilda aktörerna i Sverige av försäljning inom sport och fritid. Vårt sortiment består i huvudsak av kläder och skor från ledande märkesleverantörer, men vi utvecklar och tillverkar även våra egna varumärken – kläder som ska kunna användas vid aktiviteter i hårt klimat, året runt.
Vi är över 350 härliga och engagerade medarbetare runt om i Sverige som arbetar för att hela tiden inspirera och hjälpa människor till ett aktivt liv! Vi vill genom kompetent personal, välsorterade butiker och bra priser visa att sport och friluftsliv kan vara något för alla. Vi värdesätter teamwork och drivs av passionen att alltid vara bättre än vad vi var igår. Läs gärna mer om oss på Sportshopen.com. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Swedemount Sportswear & Fashion AB
(org.nr 556437-2521), https://www.sportshopen.com/sv-se/info/jobba-hos-oss
Marknadsgatan 3 (visa karta
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904 22 UMEÅ Arbetsplats
Umeå Sportshopen Jobbnummer
10022035