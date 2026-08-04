Operatör till Pacwire Sweden AB Söråker

Pacwire Sweden AB / Maskinoperatörsjobb / Timrå
2026-08-04


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Operatör till Pacwire Sweden AB – Söråker
Vill du arbeta i en producerande industri där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus? Nu söker Pacwire Sweden AB operatörer till vår produktion i Söråker.

Publiceringsdatum
2026-08-04

Dina arbetsuppgifter
Som operatör ansvarar du tillsammans med dina kollegor för den dagliga driften i produktionen. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Övervakning och körning av produktionslinjer

Ställning och justering av maskiner

Kvalitetskontroller och dokumentation

Enklare underhåll och felsökning

Truck- och traverskörning

Aktivt arbete med säkerhet, ordning och förbättringar

Arbetet bedrivs i 3-skift.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från industri- eller processproduktion, alternativt ett stort tekniskt intresse
Är ansvarstagande, noggrann och kvalitetsmedveten
Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team
Är flexibel och har en vilja att lära dig nya arbetsuppgifter

Erfarenhet av truck- och traverskörning är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Heltidsanställning i 3-skift

Introduktion och intern utbildning

Möjlighet till utveckling inom företaget

Ett engagerat arbetslag med korta beslutsvägar

Om Pacwire Sweden AB
Pacwire Sweden AB tillverkar galvaniserad ståltråd för massa- och pappersindustrin. Från vår anläggning i Söråker levererar vi produkter till kunder i Sverige och övriga Europa.
Placering: Söråker
Anställningsform: Heltid, 3-skift

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan till Pacwire Sweden AB!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: anders@jear.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pacwire Sweden AB (org.nr 559468-9647)
Hamnvägen 3 (visa karta)
861 51  SÖRÅKER

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10022041

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