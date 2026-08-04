Operatör till Pacwire Sweden AB Söråker
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2026-08-04
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Operatör till Pacwire Sweden AB – Söråker
Vill du arbeta i en producerande industri där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus? Nu söker Pacwire Sweden AB operatörer till vår produktion i Söråker.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Som operatör ansvarar du tillsammans med dina kollegor för den dagliga driften i produktionen. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Övervakning och körning av produktionslinjer
Ställning och justering av maskiner
Kvalitetskontroller och dokumentation
Enklare underhåll och felsökning
Truck- och traverskörning
Aktivt arbete med säkerhet, ordning och förbättringar
Arbetet bedrivs i 3-skift.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från industri- eller processproduktion, alternativt ett stort tekniskt intresse
Är ansvarstagande, noggrann och kvalitetsmedveten
Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team
Är flexibel och har en vilja att lära dig nya arbetsuppgifter
Erfarenhet av truck- och traverskörning är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Heltidsanställning i 3-skift
Introduktion och intern utbildning
Möjlighet till utveckling inom företaget
Ett engagerat arbetslag med korta beslutsvägar
Om Pacwire Sweden AB
Pacwire Sweden AB tillverkar galvaniserad ståltråd för massa- och pappersindustrin. Från vår anläggning i Söråker levererar vi produkter till kunder i Sverige och övriga Europa.
Placering: Söråker
Anställningsform: Heltid, 3-skiftSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan till Pacwire Sweden AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: anders@jear.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pacwire Sweden AB
(org.nr 559468-9647)
Hamnvägen 3 (visa karta
)
861 51 SÖRÅKER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10022041