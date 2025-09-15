Biträdande rektor åk F-3 till Tomtbergaskolan
2025-09-15
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Vi söker dig med ett tryggt, nära och tydligt ledarskap, en stark pedagogisk grund och ett genuint engagemang för barns lärande och välmående. Hos oss får du varje dag möjlighet att påverka, inspirera och skapa goda förutsättningar för både elever och medarbetare.
Som en del av skolans ledningsgrupp, tillsammans med rektor och biträdande rektor, har du ett övergripande ansvar för årskurs F-3. I rollen ingår personalansvar samt att leda och stödja lärare och fritidspersonal i deras pedagogiska uppdrag med fokus på att främja en kvalitativ och likvärdig utbildning, samt att arbeta med elevhälsofrågor och administrativa uppgifter.
Tillsammans i skolledningen driver vi det systematiska kvalitetsarbetet och följer kontinuerligt upp verksamhetens utveckling och resultat.
Tomtbergaskolan är en kommunal F-6-skola mitt i hjärtat av Huddinge, idag går cirka 480 elever på skolan. Hösten 2021 stod vår om- och tillbyggnad klar, och vi är så glada över våra ljusa, inspirerande lokaler med ljushall, miniaula och kreativa miljöer som verkligen gör skillnad i vardagen - både för elever och personal.
Men det som gör Tomtbergaskolan speciell är inte bara byggnaden - det är människorna. Vi är ett engagerat och sammansvetsat team som jobbar nära varandra, med hjärtat i allt vi gör. Här tror vi på kraften i samarbete, på att bygga relationer som håller över tid och på att alla - elever, vårdnadshavare och personal - bidrar till vår gemensamma utvecklingsresa. De senaste tre åren har vi tagit stora kliv framåt, och nu ser vi fram emot att ta nästa steg. Vi hoppas att du vill vara med!
Vår vision är enkel men viktig: Alla ska känna trygghet i skolans gemenskap och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Den vilar på våra ledord: Kunskap, Trygghet och Gemenskap. Vi vet att dessa hänger ihop - när elever känner sig trygga och sedda, ökar möjligheten till lärande. När de utvecklas i sitt skolarbete, stärks deras trivsel och trygghet.
Vill du veta mer om oss? Kika gärna in på vår hemsida: https://www.huddinge.se/tomtbergaskolan
eller följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/tomtbergaskolanhuddinge/
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare för åk F-3 alt. åk 4-6, med ledarerfarenhet från grundskolans verksamheter. Du är en tydlig och kommunikativ ledare som driver skolutveckling med engagemang och målmedvetenhet. Du behöver ha god kännedom om arbetsmiljölagen och förstå hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar, samt kunna samarbeta väl med fackliga representanter.
På Tomtbergaskolan värdesätter vi ett verksamhetsnära ledarskap där medarbetarna känner stöd och delaktighet. Du ser samverkan som en nyckel till framgång och har ett stödjande, positivt och utvecklande förhållningssätt i mötet med pedagoger, kollegor, skolledning, elevhälsoteam och vårdnadshavare.
Vi söker dig som är självgående, lyhörd, nyfiken och rolig - och som vill vara ett gott föredöme i ditt arbete.
Kvalifikationskrav
• Erfarenhet av uppdrag som skolledare
• Lärarlegitimation F-3/F-6/4-6
• Försteläraruppdrag
• Erfarenhet av uppdrag som arbetslagsledare el. liknande
• Flera års dokumenterad erfarenhet av arbete i grundskola och god kännedom om grundskolans läroplan samt fritidshemmets uppdrag.
• Har genomgått och avslutat den statliga rektorsutbildningen
• Väl insatt i skolans styrdokument och kan omsätta läroplanens mål i praktiskt arbete
• Goda IT-kunskaper (t.ex. G-Suite/Google Drive)
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande
Schemaläggning
Varför Huddinge?
Upplysningar
Frågor gällande tjänsten besvaras av bitr. rektor Jhonna Törngren tel.08-535 306 58jhonna.torngren@huddinge.se
