Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och anpassad skola. Vi arbetar för att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga förutsättningar för lärande. Tillsammans gör vi så att Gävles barn och elever når sina mål.
Sofiedal rektorsområde är ett expansivt rektorsområde och består av fem skolor med ca 1731 elever och 216 personal. Ledningen består av en rektor och åtta biträdande rektorer som arbetar i team. Vi har höga förväntningar på vår verksamhet, våra medarbetare och våra elever. Vi arbetar för en lärande miljö med kvalité och som präglas av trygghet och studiero.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Är du en pedagogisk ledare och redo att utmanas rollen i ett delat ledarskap som biträdande rektor i Sofiedals rektorsområde F-9? Då kanske du är vår nästa biträdande rektor till Ludvigsbergsskolan, kom och gör Gävles framtid med oss!
Din roll
Som biträdande rektor och pedagogisk ledare ska du driva arbetet framåt med inriktning mot elevers lärande och utifrån vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet.
Uppdraget som biträdande rektor är ett delat ledarskap, där ni tillsammans ska planera, organisera och följa upp verksamheten.
I ditt arbete stödjer du dig naturligt mot skolans olika styrdokument. Du ansvarar för elev-, personal- och utvecklingsfrågor och har fullt personalansvar, vilket innebär att du både arbetsleder, rekryterar och genomför medarbetar- och lönesamtal. Du ansvarar för skolans ekonomi och deltar i rektorsområdets budgetarbete.
Vidare ansvarar du för det systematiska arbetsmiljöarbetet och verkar för att främja samarbete och samverkan så att kontakterna med såväl förskolan som gymnasieskolan stärks.
Du rapporterar till rektor för Sofiedal rektorsområde och ingår tillsammans med övriga biträdande rektorer i områdets ledningsteam där ni har fokus på gemensamma kvalitets- och utvecklingsfrågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har pedagogisk universitets- eller högskoleexamen och erfarenhet av pedagogiskt arbete. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument samt övrig relevant lagstiftning. Önskvärt är att du har skolledarerfarenhet och av utvecklingsarbete.
Det är meriterande om du genomgått den statliga rektorsutbildningen eller har annan ledarutbildning.
Din syn på skolutveckling tar sin utgångspunkt i modern skolforskning och du har ett tydligt fokus på resultat.
Du leder och följer upp med tillitsbaserat ledarskap och utifrån förståelsen för helheten har du förmågan att ange riktningen för verksamheten och klargör målen och varför de är viktiga. Du delegerar, ger handlingsutrymme och uppmuntrar till individuell utveckling för att skapa motivation samt stödjer medarbetarna genom ett närvarande ledarskap.
Du kommunicerar tydligt och förklarar orsakerna till beslut samt underbygger argument med fakta. Du samtalar och agerar förtroendeingivande i olika sammanhang och är bra på att skapa en öppen dialog. Du ger, söker och tar konstruktiv feedback.
Du vågar pröva nya arbetsmetoder som utvecklar verksamheten och du hanterar oklara situationer, ser möjligheter och lösningar samt har förmåga att leda i förändring.
