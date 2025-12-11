Biträdande projektledare/arbetsledare
Bra Byggservice i Göteborg AB / Byggjobb / Partille
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
Bra Byggservice i Göteborg AB i Partille
Vi söker: Biträdande projektledare/arbetsledare
Är du en organiserad, drivande och lösningsorienterad person som vill jobba i en växande byggfirma med fokus på renovering av lägenheter, lokaler och byggservice? Då vill vi gärna träffa dig!Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Som Biträdande projektledare/ arbetsledare kommer du att arbeta nära företagets ledning, projektledare och arbetsledare för att säkerställa att våra renoveringsprojekt flyter på smidigt - från rivning till slutbesiktning.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Daglig uppföljning av pågående projekt
Stöd till arbetsledare och projektledare i planering och utförande
Koordinering och kontroll av egna anställda och UE
Beställning och hantering av material
Enklare dokumentation och rapportering
Kvalitetskontroller och arbetsplatsbesök
Säkerställa att tidplaner och riktlinjer följs
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från byggbranschen (gärna inom renovering)
Är strukturerad, självständig och kommunikativ
Har förmåga att leda och följa upp arbete på ett tydligt och respektfullt sätt
Talar och skriver svenska obehindrat
B-körkort är ett krav
Meriterande:
Tidigare erfarenhet som arbetsledare, samordnare eller liknande
Vana vid att arbeta med ROT-projekt
Grundläggande datorvana
Vi erbjuder:
En viktig roll i ett engagerat och professionellt team
Möjlighet att växa inom företaget
Varierande arbetsuppgifter och frihet under ansvar
Kollektivavtalsliknande villkor, tjänstepension och semesterförmåner
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: info@brabyggservice.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Biträdande arbetsledare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bra Byggservice i Göteborg AB
Industrivägen 57
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
